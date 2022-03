"Anziani picchiati e legati ai letti in due case di riposo del centro", condannate le titolari

Picchiati, legati ai letti, rinchiusi a chiave in una stanza e persino costretti a saltare i pasti e a bere latte che sarebbe stato allungato con dell'acqua per risparmiare. E' questo il trattamento - "crudele" e "disumano" - che sarebbe stato riservato ai 17 anziani ospiti di due case di riposo del centro. La Corte d'Assise oggi ha deciso di condannare le titolari delle strutture, Maria Grazia Demma (che era peraltro in servizio alla polizia municipale) e la figlia, Simona Fichera, scagionando invece dalle accuse una badante, Franca Silvana Gnoffo.

Nello specifico, la Corte presieduta da Sergio Gulotta ha inflitto 4 anni e 9 mesi di reclusione a Demma e 3 anni e 3 mesi alla figlia, ma comunque per entrambe sono state ritenute insussistenti le aggravanti ed è caduta anche l'accusa di estorsione. Assolta, invece, Gnoffo, che è difesa dagli avvocati Alessandro Martorana e Giovanni Pecorella. I giudici hanno quindi accolto solo in parte le richieste della Procura (che aveva invocato rispettivamente 9 anni e mezzo e 8 anni e mezzo per madre e figlia e 3 anni e mezzo per la badante) ed hanno anche disposto un risarcimento di 30 mila euro complessivi per due vittime che si sono costituite parte civile.

La Corte d'Assise, inoltre, ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura perché vagli l'ipotesi di falsa testimonianza a carico di un medico che avrebbe avuto il compito di vigilare sullo stato di salute degli anziani e che non l'avrebbe fatto.

L'inchiesta dalla quale è nato il processo risale al 2015 e aveva coivolto la "Anni d'oro" di via Marchese di Villabianca 163 e "Arcobaleno" di via Libertà 103, che erano state entrambe sequestrate dal commissariato Libertà. Un provvedimento scattato dopo la denuncia di una delle badanti che lavorava nelle strutture gestite dalle imputate, dove si pagavano rette di circa mille euro. Nessuna delle dipendenti, infatti, sarebbe stata messa in regola e avrebbe avuto i requisiti per accudire gli anziani. E se si lamentavano per i turni massacranti sarebbero state minacciate di licenziamento.

Secondo la ricostruzione della Procura, ai 17 ospiti sarebbe stata imposta una sveglia forzata alle 4 di mattina e in diversi casi sarebbero stati legati con dei lacci ai loro letti o chiusi a chiave in una stanza. Non sarebbero stati nutriti correttamente, tanto che i medici che li visitarono dopo il sequestro affermarono di averli trovati "disidratati e sottopeso". Per farli stare tranquilli, inoltre, secondo l'accusa, le imputate li avrebbero sedati con dei farmaci.

Anche diverse persone che vivevano vicino alle due strutture avevano riferito che avrebbero sentito gli anziani gridare, chiedendo di essere salvati. Una donna aveva raccontato che una delle ospiti sarebbe vistosamente dimigrita dopo aver trascorso pochi mesi in una delle case di riposo.