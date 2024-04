Anziana consegna soldi e gioielli per salvare il figlio: la polizia le restituisce tutto e scova i 2 truffatori

Pur di salvare suo figlio dal carcere, come le avevano prospettato due truffatori, aveva consegnato loro tutto ciò che aveva, ovvero 700 euro e dei gioielli. Adesso la polizia non solo ha riconsegnato all'anziana i suoi beni, ma ha pure denunciato i presunti autori dell'imbroglio, entrambi campani.

Il copione recitato dai due indagati con la donna di 83 anni sarebbe stato quello purtroppo abbastanza diffuso e in cui sono cascate molte persone. Uno dei due, fingendo di essere un carabiniere, aveva avvertito l'anziana telefonandole che suo figlio sarebbe rimasto ferito in un grave incidente e che avrebbe investito due persone, uccidendone una. Per questo, sempre a dire del sedicente carabiniere, il figlio sarebbe stato arrestato e sarebbe stato ricoverato nello speciale reparto per i detenuti dell'ospedale Civico. L'uomo, però, si sarebbe proposto di intervenire - in cambio di soldi e preziosi - per evitare che finisse in carcere.

La donna, spaventata, si era quindi subito attivata per cercare di cacciare dai guai il figlio, recuperando tutto ciò che aveva a disposizione. In quei momenti avrebbe sentito suonare il campanello e avrebbe aperto la porta a quello che il "carabiniere" le avrebbe indicato come "incaricato dal giudice", a cui avrebbe quindi consegnato soldi e gioielli.

Sul caso aveva iniziato a lavorare la polizia e grazie alle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza nella zona in cui vive l'anziana gli agenti erano riusciti ad individuare una macchina intestata a uno degli indagati. Supponendo che i due potessero usare la nave per tornare a Napoli, la polizia aveva avviato verifiche al porto, individuando poi effettivamente l'auto, con i due uomini a bordo, il 5 gennaio scorso. Dopo una perquisizione era stata così recuperata la refurtiva, che ora è stata restituita all'anziana. I due campani sono stati invece denunciati.

La polizia ricorda che, per evitare di incappare in truffe simili, "non bisogna mai aprire la porta a sconosciuti che non siano in grado di identificarsi compiutamente, anche se indossano un'uniforme o assumano l'aspetto di distinti professionisti", ma anche che "prima di aprire la porta di casa è necessario ricevere concrete rassicurazioni, perché nessun operatore delle forze dell'ordine o di altre pubbliche amministrazioni è autorizzato ad acquisire denaro contante o altri beni direttamente dal cittadino. Inoltre in caso di telefonate dal contenuto allarmante, come nel caso descritto, si invita sempre a contattare prima i numeri di emergenza delle forze dell'ordine per avere un riscontro e chiamare sempre i propri familiari avvertendoli di quanto avviene".