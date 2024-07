La banda dei finti avvocati e poliziotti colpisce ancora. Una donna di 74 anni residente in via Giuseppe Bennici, nella zona di Romagnolo, è stata truffata pochi giorni fa da due uomini che l’hanno contattata al telefono di casa, e quasi contemporaneamente sul cellulare, segnalando che il figlio aveva avuto un brutto incidente. "Per ora è in carcere e rischia di rimanerci perché purtroppo un automobilista è deceduto, ma se lei ci ascolta possiamo aiutarla", le hanno detto. In meno di un’ora i truffatori sono riusciti a entrare in casa sua, facendosi aprire la porta, e ne sono usciti con un bottino di circa 20 mila euro tra contanti e gioielli.

Quello di via Bennici, nonostante gli arresti eseguiti dalla polizia a Palermo e dai carabinieri a Trapani, è l’ennesimo colpo messo a segno con questa tecnica. Come successo già in passato i truffatori hanno studiato e scelto la vittima aspettando il momento giusto per colpire, ovvero quando la donna, che vive con il marito, si trovava da sola in casa. Un uomo, spacciandosi per poliziotto, l'ha contattata sull'utenza fissa riferendolo di un incidente mai avvenuto e dai tragici risvolti. Pochi secondi dopo un complice, un sedicente avvocato, l'ha chiamata al cellulare sostenendo di essere stato nominato dal figlio per sbrogliare la matassa ed evitargli il carcere.

Giocando sulla paura dell'anziana vittima, i truffatori l'hanno convinta a riceverli così da studiare insieme un modo per tirare il figlio fuori dai guai. Pochi minuti dopo i due si sono presentati alla porta e si sono accomodarti in cucina. "Un modo per farlo uscire velocemente c'è, ma servono soldi e servono subito", hanno detto. La donna, presa quasi dal panico, ha quindi iniziato a rovistare in armadi e cassetti per consegnare tutto ciò che aveva di valore: 1.800 in contanti e gioielli in oro e altri preziosi per un totale di circa 18 mila euro. "Bene, ora aspetti nostre notizie e presto potrà riabbracciare suo figlio", le hanno detto prima di congedarsi.

Una volta che i "benefattori" si erano allontanati, l'anziana vittima ha cercato di contattare sia il marito che il figlio scoprendo che si trattava di una bufala: il finto poliziotto e il finto avvocato l’avevano truffata. I familiari della donna sono rientrati a casa per rassicurarla, contattare la polizia, quella vera, e denunciare l’accaduto. Gli investigatori hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili che avrebbero agito a volto scoperto e utilizzando un numero telefonico visibile ma, con ogni probabilità, intestato a qualche ignaro utente. Acquisite le immagini riprese dalle telecamere del condominio e da quelle installate in zona.