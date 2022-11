Aggredisce anziana davanti a casa, la ferisce gravemente e le porta via la pensione: pluripregiudicato in carcere

Per derubare un'anziana di 85 anni che aveva appena prelevato alle Poste, l'avrebbe seguita fino all'uscio di casa e lì l'avrebbe aggredita, procurandole gravi ferite e traumi, prima di fuggire via con 675 euro. Con l'accusa di rapina pluriaggravata e lesioni personali gravissime e aggravate, la squadra mobile, eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere della Procura, ha arrestato un uomo di 49 anni, pluripregiudicato, A. G., le iniziali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I fatti risalgono al 2 novembre scorso, quando la donna si trovava nei pressi dell’ufficio postale di via Rocco Pirri, vicino alla stazione centrale, dove aveva appena prelevato la pensione. Nel breve tragitto dall’ufficio postale all’abitazione, l'anziana, secondo quanto ricostruito dalle indagini, è stata pedinata dall'uomo in sella a una bici elettrica. Mentre stava per entrare in casa, la donna è stata raggiunta dal rapinatore, afferrata alle spalle e trascinata giù per una rampa di scale, sbattendo la testa più volte sui gradini.

A seguito dell'aggressione, l'ottantacinquenne ha riportato un trauma cranico facciale, la frattura di una vertebra ed è stata ferita a un braccio, lesioni per le quali è ancora ricoverata. Dopo averle strappato i soldi, il quarantanovenne è scappato.

Le indagini sono state effettuate attraverso la visione dei tanti sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, attività di polizia giudiziaria hanno pure consentito di sequestrare la bici elettrica nonché alcuni degli indumenti utilizzati per compiere la rapina.