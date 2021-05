Brucia le erbacce del giardino ma viene sorpresa dalle fiamme, anziana muore a Torretta

Anziana muore mentre cerca di bruciare delle sterpaglie nella sua casa di campagna a Torrettaa. Una donna di 81 anni, Anna Plauzio, è deceduta ieri mentre faceva giardinaggio. Per liberarsi delle erbacce avrebbe utilizzato il fuoco che in pochi secondi si sarebbe propagato non lasciandole scampo.

Nella proprietà sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a spegnere le fiamme. Per la donna però, come poi constatato i dai sanitari del 118, non c’era più nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione Plauzio sarebbe morta per asfissia. Sono intervenuti il medico legale e i carabinieri della compagnia di Carini che indagano sulla tragedia.