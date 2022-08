Vulcani e terremoti, Antonio Paonita nuovo direttore Ingv della sezione di Palermo

Antonio Paonita è il nuovo direttore della sezione di Palermo dell'Ingv, istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, in via Ugo La Malfa. Resterà in carica da settembre 2022 fino a settembre 2025. Prenderà il posto di Francesco Italiano che ha esaurito il suo incarico iniziato nel 2016 e rinnovato nel 2019 per un ulteriore triennio.

Chi è Antonio Paonita

Paonita, 51 anni, è primo ricercatore dell'Ingv, dove ha iniziato a lavorare nel 2000. Si è laureato in Scienze Geologiche, all'Università di Palermo, nel 1995 e ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2001 in Geochimica, sempre nell'ateneo palermitano, con una tesi su Vulcano, vincendo grazie ad essa il prestigioso premio Tongiorgi della Società italiana di Geochimica. Nel corso degli anni è stato autore e co-autore di numerose pubblicazioni sull'Etna e sui Campi Flegrei. All'interno della Sezione di Palermo di Ingv è stato il capo del gruppo di sorveglianza geochimica di Vulcano sin dal 2004 e nel 2017 è stato nominato alla guida dell'unità funzionale "Reti e monitoraggio geochimico".

Sezioni Ingv, le funzioni

"I dipartimenti, le sezioni e gli osservatori sono le articolazioni organizzative dell'Istituto e i ricercatori che le rappresentano sono il punto di riferimento della comunità scientifica e del Sistema nazionale di Protezione Civile di cui l'Ingv fa parte e opera su tutto il territorio nazionale per i rischi sismico, vulcanico e da maremoti", sottolinea il presidente dell'Ingv, Carlo Doglioni. "Le strutture dell'Istituto - prosegue - lavorano per accrescere le conoscenze sulla struttura e funzionamento della Terra, incrementando le reti infrastrutturali di monitoraggio e sorveglianza, partecipando a progetti europei e internazionali d'avanguardia, sviluppando la ricerca su progetti ambiziosi finalizzati allo studio dei terremoti, dei vulcani, dell'evoluzione passata e presente del pianeta, dei cambiamenti climatici, dell'innalzamento del livello marino nel Mediterraneo, della struttura della crosta e del mantello terrestre sotto l'Italia, oltre che a risorse energetiche sostenibili. Ai nuovi direttori - conclude - tanti auguri di buon lavoro".