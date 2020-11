Condannato l'ex pm Ingroia: "Rimborsi non dovuti quando era a Sicilia e-Servizi"

Per tre mesi, nel 2013, su nomina dell'ex presidente della Regione Rosario Crocetta, l'ex pm Antonio Ingroia era stato liquidatore di Sicilia e-Servizi, società a capitale interamente pubblico, e secondo la Procura si sarebbe liquidato - in conflitto di interessi - un'indennità di risultato di 117 mila euro, oltre a 10 mila euro come rimborso spese ed altri 7 mila per pagarsi gli alberghi, mentre avrebbe potuto ottenere soltanto l'indennizzo per i viaggi. Oggi pomeriggio il gup Maria Cristina Sala, dopo circa due ore di camera di consiglio, ha deciso di condannare Ingroia a un anno e 10 mesi (pena sospesa) per peculato.

Il giudice, accogliendo in parte le richieste degli avvocati Enrico Sorgi e Mario Serio che difendono l'imputato, ha assolto l'ex pm dal capo d'imputazione principale, cioè quello legato all'indennità di risultato, con la formula "perché il fatto non costituisce reato". Lo ha ritenuto invece responsabile soltanto dell'indebito rimborso delle spese.

Il processo si è svolto con il rito abbreviato e l'accusa, rappresentata dai sostituti procuratori Pierangelo Padova ed Enrico Bologna, aveva chiesto una condanna a quattro anni.

L'indagine era nata da una segnalazione della Corte dei Conti, in cui venivano messe in evidenza una serie di presunte irregolarità. E per la Procura Ingroia avrebbe incassato indebitamente 134 mila euro. Peraltro visto lo stipendio che era previsto per lui, di 50 mila euro (ma avendo lavorato solo tre mesi quell'anno la somma era di molto inferiore), per la legge non avrebbe potuto ottenere un'indennità due volte maggiore.

Dopo aver lasciato la magistratura e tentato una (sfortunata) carriera politica con la sua lista Rivoluzione Civile, Ingroia era stato nominato liquidatore della società in house della Regione. Nei mesi scorsi si era candidato a sindaco di Campobello di Mazara. Oggi esercita la professione di avvocato.

Al momento della chiusura delle indagini, a settembre di due anni fa, l'ex pm si era detto "tranquillo perché non ho commesso nulla di illecito e ho invece denunciato le gravi ruberie di altri nella società che ho amministrato facendo risparmiare decine di milioni ai siciliani. Sono orgoglioso di essere l'unico che nella storia ha fatto scendere il bilancio di una società pubblica siciliana dalla cifra oscena di centinaia di milioni sperperati a discapito della Comunità europea e dei siciliani onesti, fino a 7 milioni".