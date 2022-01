Non si hanno sue notizie da inizio dicembre, palermitano scomparso a Bologna

L’ultima volta sarebbe stato visto nel centro di Bologna, dagli inizi di dicembre però nessuno è riuscito più a mettersi in contatto con lui. Ore d’ansia per i familiari di un palermitano di 46 anni, Antonino Torres, detto Ninni, che da anni vive, principalmente per strada, nel capoluogo emiliano. È alto circa 1,75 metri, ha occhi e capelli castani e con sé non ha documenti né cellulare. La preoccupazione dello zio, che si è messo in contatto con la redazione di BolognaToday, è che Ninni possa trovarsi in stato confusionale. L’ultimo avvistamento risalirebbe tra novembre e dicembre, dalle parti di via Rizzoli, vicino all’agenzia Unicredit. Della sua scomparsa si sta occupando anche la trasmissione di Rai3 "Chi l’ha visto?".