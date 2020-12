Sovrintendente della Foss nominato nuovo presidente del Santa Cecilia di Roma

“Apprendo con orgoglio e soddisfazione la nuova nomina a presidente del Conservatorio Santa Cecilia di Roma del nostro sovrintendente Antonio Marcellino”. Il presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana Maria Elena Volpes ha voluto esprimere, a nome di tutto il Cda, di tutta l’orchestra e del personale amministrativo, i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo prestigioso incarico romano di Marcellino. “Un riconoscimento nazionale – ha aggiunto Maria Elena Volpes – che corona anni di impegno nel settore della musica, non ultimi i diciotto mesi a Palermo. Sacrifici e duro lavoro che hanno dato i loro frutti, anche negli ultimi mesi. Artisti di primo piano internazionale considerano ormai la nostra orchestra un’interlocutrice valida e credibile, grazie anche allo spessore nazionale e internazionale del nostro sovrintendente. La nuova nomina di presidente del prestigioso ente romano riempie d’orgoglio non soltanto l’intera compagine della Fondazione, ma tutta la città”.