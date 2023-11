Oggi a Bagheria è stato commemorato il 18° anniversario della morte del maresciallo capo Antonino Aiello, il sottufficiale morto in Bosnia in un incidente stradale. Era il 17 novembre 2005. Aiello era un carabiniere del contingente italiano in Bosnia. Fatale per lui un incidente lungo la strada che conduce sulla statale M17 Sarajevo-Mostar. E per ricordarlo in eterno, il suo comune, gli ha intitolato una strada, ovvero un tratto della ex via Parisi. Questa mattina la cerimonia di intitolazione.

La strada dedicata al carabiniere è la via che va dalla stazione al liceo scientifico di Bagheria, che da oggi appunto si chiamerà via Antonino Aiello. Alla cerimonia erano presenti autorità civili e militari, fra cui il comandante provinciale dei carabinieri di Palermo, il generale Luciano Magrini (già comandante del reggimento carabinieri corazzieri), il sindaco Filippo Maria Tripoli, il cappellano militare dei carabinieri don Salvatore Falzone, che ha benedetto la targa toponomastica della via Antonino Aiello, il comandante della compagnia carabinieri di Bagheria, il maggiore Francesco Battaglia e il comandante della stazione, il luogotenente Vincenzo Ruggeri e ancora gli assessori Giusy Chiello, Francesco Gurrado e Giuseppe Tripoli ed il consigliere comunale Paolo Amoroso, oltre a un folto numero di soci dell'associazione nazionale carabinieri di Villabate, i familiari del carabiniere, una rappresentanza di altre forze armate e di forze dell'ordine e diversi studenti delle scuole cittadine, oltre alla protezione civile Magna Vis Bagheria

Il maresciallo Antonino Aiello era un carabiniere del contingente italiano in Bosnia, morì all'età di 45 anni in un incidente in Bosnia, mentre era in viaggio verso l'Italia, dove avrebbe dovuto ritirare degli aiuti umanitari da riportare in Bosnia.