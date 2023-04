Poste italiane, a Cefalù un annullo speciale per la Giornata della terra

Poste Italiane dedica a tutti gli appassionati della filatelia e delle buone pratiche green un annullo speciale in occasione della Giornata della terra. In vista della nona edizione delle iniziative in programma a Cefalù, Poste attiverà infatti un servizio temporaneo con un bollo, richiesto dall'amministrazione comunale, con la dicitura “9° Edizione Earth Day Cefalù - i Borghi più belli d’Italia”. Domani, venerdì 21 aprile dalle ore 15 alle 20, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso la postazione di Poste Italiane allestita nella sala consiliare del Palazzo di Città, in corso Ruggero.

La Giornata mondiale della terra (Earth Day), in calendario sabato 22 aprile e istituita dalle Nazioni Unite, ha l’obiettivo di aumentare attraverso un gesto simbolico la consapevolezza del valore della natura e della biodiversità e chiuderà simbolicamente il “Mese Verde”, durante il quale Poste Italiane ha sostenuto diversi eventi finalizzati alla conoscenza delle buone pratiche “green”, fra cui "M’illumino di meno" e "L’Ora della Terra". Iniziative che si affiancano a interventi concreti: dalla progressiva sostituzione della flotta aziendale di con mezzi a basso impatto ambientale ai lavori di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare di Poste.

La diffusione del decalogo sui comportamenti sostenibili da adottare nella vita di tutti i giorni è l’ulteriore testimonianza dell’impegno del gruppo verso una cultura ambientale: dai piccoli gesti quotidiani, all’utilizzo di tecnologia efficiente come i led per l’illuminazione o a una pianificazione razionale degli spostamenti. L’impegno per l’ambiente è uno dei pilastri cardine per arrivare all’obiettivo “zero emissioni nette” fissato per il 2030, come confermato dal piano strategico aziendale “2024 Sustain & Innovate”.