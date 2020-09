Sono passati più di sei mesi, e finalmente oggi si torna a scuola. In Sicilia sono circa 700 mila gli studenti per i quali suonerà la prima campanella. Lo scorso 14 settembre sono entrati in classe, quasi esclusivamente, gli studenti delle superiori. La stragrande maggioranza dei presidi ha deciso di posticipare l'inizio al 24. Le raccomandazioni dell'assessore regionale alla Scuola Roberto Lagalla.