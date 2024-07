Il fratello dell'agente Traina, morto in via D'Amelio: "Lo riconobbi da una scarpa, ora vogliamo giustizia"

"Dopo 32 anni chiediamo giustizia, ma soprattutto chiediamo la verità su quanto accaduto. Per quella strage sono stati arrestati dei mafiosi, la 'manovalanza', ma noi cerchiamo il mandante ancora ignoto, cerchiamo l'agenda rossa, ossia la scatola nera che ci può dire il perché di quella strage". A dirlo all'Adnkronos è Luciano Traina, fratello di Claudio, l'agente di scorta morto insieme a Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Eddie Walter Cosina e Agostino Catalano, nella strage di via D’Amelio che costò la vita anche al giudice Paolo Borsellino. Traina ha partecipato alla commemorazione all'ufficio Scorte della questura, alla caserma Lungaro, alla presenza tra gli altri del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.

"Il ricordo per noi familiari è 365 giorni all'anno", ha aggiunto visibilmente commosso Traina. "Per me è come se fosse accaduto ieri. Io dopo 20 minuti ero sul posto, cercavo i colleghi, essendo anche io un poliziotto, non sapendo che tra loro c'era anche mio fratello. L'ho riconosciuto dalla gamba, anzi dalla scarpa. La mattina eravamo andati a pescare insieme, il nostro hobby in comune. Ci siamo lasciati intorno alle 10 - racconta - con la promessa che ci saremmo rivisti la sera a casa di mamma per la cena. Mi disse: 'Luciano, raduna la famiglia'". Una cena a cui non ha mai potuto partecipare.

Presente alla caserma Lungaro anche il presidente della commissione Antimafia, Chiara Colosimo, che si sta occupando da mesi della strage di via D'Amelio e che ha fatto sapere che "probabilmente - aule permettendo - già nelle prossime settimane faremo delle nuove audizioni. Certamente - ha detto all'agenzia LaPresse - vorrei che anche i familiari dei ragazzi delle scorte venissero in commissione perché la relazione finale deve dare all'Italia un quadro completo e la storia che sin qui non si è potuto scrivere".