Il ricordo del giudice Guarnotta: "Paolo sia l'esempio e la speranza che tutto può cambiare"

Una speranza, un esempio, un modello concreto per credere fermamente che le cose possono cambiare, anche in una terra complessa come la Sicilia. E' così che il giudice Leonardo Guarnotta, già membro dello storico pool antimafia e anche presidente del tribunale di Palermo, in una lettera ricorda "l'uomo, l'amico, il compagno indimenticabile insieme a Giovanni Falcone e Giuseppe Di Lello", cioè Paolo Borsellino, a 32 anni dalla strage di via D'Amelio. Sono parole intense le sue, che esortano, "in un contesto in cui sembra smarrito il senso profondo dell'interesse generale, del futuro, dello Stato, della giustizia" ad "un soprassalto di fierezza e di dignità", a "uno sforzo comune di tutte le componenti sane della società civile per realizzare un'opera di bonifica morale che consenta a tutti di vivere ed operare in una società nella quale la forza del diritto abbia la meglio sul diritto della forza".

La lettera è stata pubblicata dal magistrato ormai in pensione sul suo profilo Facebook ed è davvero un inno alla speranza, che è ancora più toccante perché formulato da un uomo che ha dedicato la vita alla ricerca della verità e della giustizia e che però ha visto morire, assassinati dal tritolo di Cosa nostra, proprio in nome di questo ideale, i compagni di viaggio più stretti, non solo Borsellino, ma anche Giovanni Falcone.

Guarnotta ricorda Borsellino come "un uomo forte, sereno, solare", ma anche "umile" e "innamorato della sua Sicilia che voleva liberare dalla soffocante presenza di Cosa nostra per restituirla ai siciliani onesti" e rimarca come sia stato "un grande giudice e un grande uomo" che "fa parte della storia del nostro Paese" e sarà "ricordato con imperitura riconoscenza per quello che ha fatto e soprattutto per la preziosissima eredità che ha lasciato a tutti noi. Non una eredità fatta i beni, rendite o patrimoni, ma un ricca di insegnamenti, di gesti, di parole".

La figura del magistrato ucciso in via D'Amelio assieme agli uomini della sua scorta deve servire, secondo Guarnotta, a "tutti gli uomini di buona volontà, che si sono sentiti più soli dopo la sua morte" che "devono fare tesoro della sua testimonianza, del suo impegno, del suo sacrificio". E l'eredità del giudice "ci infonde coraggio, ci consiglia di non arrendersi mai, ci invita a credere che un cambiamento è sempre possibile" e "ci ricorda che la presa di distanza dal malaffare e da ogni forma di criminalità è un impegno inderogabile da assumere da parte di tutti noi".

Guarnotta chiude il suo messaggio scritto in occasione dell'anniversario della strage riportando una frase di Borsellino: "La sensazione di essere un sopravvissuto e di trovarmi in estremo pericolo è una sensazione che non si distingue dal fatto che io credo ancora profondamente nel lavoro che faccio, so che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri insieme a me. E so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuarlo a fare senza lasciarci condizionare dalla sensazione che, anzi vorrei dire, dalla certezza che tutto questo può costarci caro". L'esempio più importante, per Guarnotta che conclude con un "caro Paolo, sei sempre nel mio cuore".