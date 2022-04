Mamma e gemellini uccisi a Pizzolungo, Orlando: "37 anni dopo la strage senza nome i mandanti esterni alla mafia"

"Anche troppi buchi neri, dobbiamo continuare a pretendere la verità su quel 2 aprile 1985". A parlare così trentasette anni dopo la strage di Pizzolungo è il sindaco Leoluca Orlando. La mafia col sostegno di pezzi deviati dello Stato e massoneria uccise Barbara Rizzo, 30 anni, e i figli Giuseppe e Salvatore Asta. Un attentato che ha segnato la storia del nostro Paese e che aveva come obiettivo il giudice Carlo Palermo che, fortunatamente, riuscì a salvarsi.

Venne fatta esplodere un'autobomba per uccidere il pm trapanese ma l'auto su cui erano Barbara Rizzo Asta e i suoi gemellini di 6 anni fece da scudo a quella del magistrato, rimasto ferito. Stavano facendo il percorso di sempre, sulla Volkswagen Scirocco, lungo la strada che costeggia il lungomare e che da Valderice conduce a Trapani.

Nel 2020 il boss della famiglia dell'Acquasanta Vincenzo Galatolo è stato condannato a 30 anni perché ritenuto uno dei mandanti. Ad incastrarlo le rivelazioni della figlia Giovanna che collabora con la giustizia. La sentenza è stata emessa dal gup di Caltanissetta, Valentina Balbo. Il giudice ha accolto la richiesta avanzata dai pm Gabriele Paci e Pasquale Pacifico. Altri due processi hanno visto condannati in via definitiva i capi mafia Totò Riina e Vincenzo Virga e in un altro ancora i boss palermitani Nino Madonia e Balduccio di Maggio.

Secondo il sindaco Orlando però "nonostante le condanne restano senza nome i mandanti esterni alla mafia".