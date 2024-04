Palermo non dimentica, 42 anni fa l'omicidio di Pio La Torre: "Emblema di giustizia e legalità"

Era il 30 aprile dell'82 quando la Fiat 131 guidata da Rosario Di Salvo con a bordo Pio La Torre fu raggiunta da una raffica di colpi. I proiettili mortali erano per il segretario regionale del Partito Comunista Italiano che, nell'agguato in via Li Muli, perse la vita insieme al suo autista. L'ordine di assassinare il sindacalista partì da Cosa nostra e oggi, 42 anni dopo, Palermo non dimentica: questa mattina, infatti, il dirigente del Pci e il suo collaboratore sono stati ricordati durante una cerimonia di commemorazione, proprio nel luogo del duplice omicidio.

Un momento sentito, che arriva al culmine di giorni ricchi di attività che hanno coinvolto come ogni anno centinaia di studenti mobilitati dal Centro Pio La Torre. Ieri lo svelamento del murale dedicato al sindacalista che campeggia sulla facciata dell'istituto tecnico Vittorio Emanuele dove si è celebrata l'assemblea nazionale contro la mafia e la corruzione della Cgil. Vito Lo Monaco, presidente emerito del Centro Studi Pio la Torre, ha precisato che "abbiamo sempre spiegato ai ragazzi ai quali ci siamo rivolti, ma invero non solo i ragazzi, che la repressione spetta allo Sato, la prevenzione a noi".

Il presidente Mattarella: "Fermezza e abnegazione per combattere la mafia"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto ricordare Pio La Torre con un messaggio inviato alla presidente del centro di studi e iniziative culturali a lui intitolato. "Nel 42esimo anniversario dell'uccisione per vile mano mafiosa di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, le istituzioni e la società civile si uniscono nell'esprimere sentimenti di grande riconoscenza alla loro memoria - scrive il capo dello stato -. La fermezza e l'abnegazione nel contrastare la criminalità organizzata ne fanno figure emblematiche dei valori di giustizia e legalità che sono a fondamento di una convivenza civile basata sullo Stato di diritto. La lotta alle mafie necessita soprattutto dell'acuta consapevolezza della loro pervasività, in particolare da parte delle giovani generazioni, al fine di consolidare quei principi alla base di una società costruita sul rispetto della dignità di tutti i cittadini e libera da ogni forma di intimidazione. La Repubblica li ricorda con rispetto".

Il governatore Schifani: "Il suo lascito è una svolta nel contrasto alle cosche"

Anche il governatore della Regione Siciliana Renato Schifani ha rivolto un pensiero al sindacalista nel giorno dell'anniversario della usa uccisione. "Rivolgo alla memoria di Pio La Torre il senso di profonda gratitudine di tutta la comunità siciliana - ha detto il presidnete - per il suo impegno politico e legislativo nella lotta contro la mafia. Un lascito straordinario che ha rappresentato una svolta nel contrasto alle cosche. La legge che porta il suo nome e quello di Rognoni ha consentito di codificare il reato di associazione mafiosa e colpire Cosa nostra nella sua parte più sensibile, quella del patrimonio. Una strategia che si è rivelata fondamentale e che, da presidente del Senato, ho personalmente voluto portare avanti inasprendo le norme sui sequestri. Un modo concreto per rendere sempre viva in tutti noi l'eredità ideale di un uomo e un grande siciliano come Pio La Torre".

Il sindaco Lagalla: "Memoria indelebile, eredità impossibile da cancellare"

In via Li Muli, alla cerimonia per l'anniversario dell'assassinio, tra i presenti il sindaco Roberto Lagalla, che ha deposto una corona di fiori in sua memoria. "A 42 anni dalla strage di stampo mafioso - ha detto il primo cittadino - Palermo ricorda l’onorevole Pio La Torre e Rosario Di Salvo. Una memoria che resterà indelebile perché l'eredità di Pio La Torre sarà per sempre impossibile da cancellare. La sua lungimiranza e la conoscenza del fenomeno mafioso hanno permesso di tradurre in legge quelli che ancora oggi rappresentano capisaldi della lotta alla criminalità organizzata: il reato di associazione mafiosa e la confisca dei beni ai boss. Il suo esempio deve rappresentare un faro per tutti coloro che decidono di dedicare il proprio impegno all'interno delle istituzioni pubbliche".

Fontana (Camera) e La Russa (Senato): "Ricordiamo il coraggio e il sacrificio"

Tra gli interventi anche quello del presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. "Nella dolorosa ricorrenza del barbaro omicidio di Pio La Torre e di Rosario Di Salvo ricordiamo il coraggio e il sacrificio di chi ha creduto nei valori della legalità e della giustizia - ha detto - per amore della propria terra. L'impegno di La Torre anche in sede parlamentare consentì l'introduzione di nuove e concrete misure per il contrasto alla mafia. La memoria e l'attualità di questo insegnamento sono vive e rappresentano un perenne riferimento per le nuove generazioni, affinché si consolidino sempre più e in ogni sede gli anticorpi alla criminalità organizzata". A fargli da eco il presidente del Senato, Ignazio La Russa: "Ricordare le loro figure significa tramandare valori di giustizia e legalità, fondamenta della Repubblica italiana. La nostra riconoscenza a chi ha speso la propria vita per lottare contro la criminalità organizzata e a distanza di tanti anni rappresenta ancora un esempio virtuoso per le generazioni di oggi e di domani".

Furlan e Barbagallo (Pd): "Al lavoro per affermare la cultura della legalità"

La cerimonia, nata su iniziativa del PD, ha visto la partecipazione tra gli altri della senatrice del Partito Democratico Annamaria Furlan. "Un grande privilegio poter partecipare in prima persona. Oggi ricordiamo l'impegno di un grande dirigente politico siciliano come Pio La Torre, il cui esempio ha spinto molte generazioni all'impegno politico e sociale. Non dobbiamo smettere di lavorare per l'affermazione della cultura della legalità, soprattutto tra i più giovani. Mantenere viva la memoria di chi ha combattuto le mafie pagando con la propria vita è un passo necessario per costruire l'antimafia sociale". Alle sue parole si sono aggiunte quelle del segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo, che ha detto che "il pensiero di La Torre è più che mai attuale: fu il primo a capire che si doveva colpire la dimensione economica della criminalità mafiosa".

Pietro Grasso: "Legge Rognoni-La Torre necessaria per il maxiprocesso"

Tra le varie testimonianze, c'è anche quella di Pietro Grasso, che fu il giudice a latere proprio del maxiprocesso e poi procuratore nazionale antimafia: "Senza la legge Rognoni-La Torre - ha detto - non si poteva celebrare il maxiprocesso". Grasso ha ricordato che solo con quella legge fu possibile giudicare i protagonisti di ventennio di stragi e fare luce su oltre 120 omicidi dei quali furono vittime anche tanti uomini delle istituzioni, del giornalismo, delle forze di polizia e della politica. L'importanza di quella legge, che ha introdotto anche la confisca dei beni, venne colta dai vertici di Cosa nostra. "Salvatore Greco - ha detto Grasso - aveva intuito che l'aria politica era cambiata: proprio La Torre aveva in qualche modo preso per il bavero tanti deputati per fare passare la legge presentata due anni prima".

Cracolici (commissione Antimafia all'Ars): "La mafia si respira ma non si vede"

Anche Antonello Cracolici, presidente della commissione Antimafia all’Ars, è interventuto alle manifestazioni in ricordo di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, iniziate prima in via Li Muli, luogo dell’agguato, poi al dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo. "Gli strumenti messi in piedi 42 anni fa da Pio La Torre per combattere la mafia sono ancora quelli più efficaci - ha detto -. Riconoscere la mafia come organizzazione mafiosa e colpire i patrimoni dei boss. Oggi siamo di fronte a una mafia che non spara quasi più, si respira ma non si vede, ma abbiamo il dovere di comprenderla per individuare nuovi strumenti, anche di tipo legislativo, per contrastarla efficacemente. Una frontiera su cui dobbiamo lavorare di più è il riuso dei beni confiscati, oggi alcuni dati ci dicono che su questo fronte lo Stato non ha avuto un grande successo: oltre il 95% delle società vengono messe in liquidazione e allo stesso tempo gran parte dei beni confiscati non sono restituiti alla comunità. Su questo versante dobbiamo impegnarci di più e meglio".