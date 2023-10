VIDEO | Strage di Lampedusa, al Foro Italico il ricordo delle 368 vittime: "In 10 anni non è cambiato nulla"

Un momento preghiera - organizzato dalla Carovana Migranti, tornata in Sicilia dopo 5 anni - per commemorare le persone morte dopo un naufragio ma anche per accendere i riflettori su quanto continua ad accadere nel Mediterraneo. Muhammed, un giovane sopravvissuto: "Nessuno rischia la vita se ha un'altra possibilità"