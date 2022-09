/ Via Isidoro Carini

Due giorni di eventi a 40 anni dalla strage in cui fu assassinato il generale Dalla Chiesa

Il prefetto venne eliminato da Cosa nostra assieme alla moglie, Emanuela Setti Carraro, e all'agente di scorta Domenico Russo in via Isidoro Carini, il 3 settembre del 1982. Prefettura e carabinieri hanno organizzato una serie di iniziative per ricordare l'eccidio, che inizieranno già venerdì 2 settembre