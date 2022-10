Gli spari contro i palermitani sfiniti dalla fame, 78 anni dopo ricordate le vittime della "strage del pane"

Il 19 ottobre 1944, in una città devastata dalla guerra, i soldati della divisione Sabauda spararono sulla folla che manifestava in via Maqueda contro il carovita e la mancanza di cibo, uccidendo 24 persone e ferendone altre 158. Oggi, dopo 78 anni, Palermo non dimentica gli uomini e le donne uccise in quella che fu definita come la Strage di pane.

"A 78 anni dalla Strage del pane - dichiara il sindaco della Città Metropolitana Roberto Lagalla - non bisogna fermarsi nel chiedere giustizia e verità storica per le 24 vittime che quel 19 ottobre del 1944 chiedevano, insieme ad altri manifestanti in via Maqueda, pane e pasta per tutti in un contesto nel quale Palermo era in ginocchio a causa dei bombardamenti e per la fame. Quella carneficina resta ancora oggi una pagina nera della storia siciliana senza un perché. Una pagina sulla quale c’è però la necessità di riaccendere le luci per dare una risposta a quelle vittime".