VIDEO | All'albero Falcone risuona il Silenzio: Palermo dopo 29 anni tra lacrime e voglia di giustizia

Anche quest'anno, nel rispetto delle misure anti Covid, nessun corteo ma alle 17.58 si sono comunque riversati in centinaia in via Notarbartolo per onorare il giudice, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. Lenzuoli bianchi ai balconi come nel 1992. Presente anche il presidente della Camera Roberto Fico. I Sansoni hanno scritto un'email a Giovanni...