Strage di Capaci 29 anni dopo, Mattarella: "O si è contro la mafia o si è complici"

Il monito del presidente della Repubblica, in città con le più alte cariche dello Stato, per partecipare alle iniziative in memoria delle vittime dell'attentato del 23 maggio 1992 costato la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro

Il 23 maggio del 1992, in quello che sembrava un normalissimo pomeriggio palermitano di quasi estate, cambiavano le sorti della città, della Sicilia, del Paese intero. Una potente carica di esplosivo sventrava l'autostrada Palermo-Mazara all'altezza di Capaci: in un inferno di fiamme e fumo, lamiere e asfalto la mafia compiva la sua vendetta contro il giudice Giovanni Falcone. Con lui morivano la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Il 19 luglio dello stesso anno la stessa sentenza di morte, questa volta in via D'Amelio, veniva eseguita per Paolo Borsellino Con lui c'erano i suoi angeli custodi: Agostino Catalano, Emanuela Loi (prima donna a far parte di una scorta e anche prima donna della polizia a cadere in servizio), Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Il 23 maggio e il 19 luglio sono le pagine più buie della storia di Palermo, ma segnano allo stesso tempo il risveglio della società civile che davanti a tanta barbarie inizia ad alzare la testa. Il 23 maggio è ormai da anni diventata la data simbolo della lotta alla mafia, del "no" al malaffare. E ogni anno, grazie anche all'impegno della fondazione Falcone (creata dalla sorella del giudice, Maria) e del Miur, l'Italia intera si mobilita con l'iniziativa "Palermo chiama Italia" per ricordare e rinnovare l'impegno per la legalità. Il programma del 2021, nel 29esimo anniversario della strage, risente dei limiti imposti dalla pandemia, ma è comunque fitto di appuntamenti e vede la presenza in città anche del capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Ore 11.10 - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato all'hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo dove visiterà gli stand dedicati alla vaccinazione dei pazienti. Ad accoglierlo, tra gli altri, il presidente della Regione Nello Musumeci, il commissario Covid Renato Costa, il generale Maurizio Scardino, comandante dell'Esercito in Sicilia. Mattarella visiterà il padiglione 20.

Ore 10,50 - "Il 23 maggio da 29 anni è una data importante e impressa nella mente della collettività, che niente e nessuno potrà cancellare". Così Tina Montinaro, moglie di Antonio, capo scorta di Giovanni Falcone morti il 23 maggio del 1992 nella strage di Capaci, intervenendo alla caserma Lungaro. Tina Montinaro è anche presidente dell'associazione "Quarto Savona 15", nome della sigla radio attribuita agli uomini che difendevano il magistrato. "Uomini che credevano nello Stato", ha rimarcato Montinaro che poi, rivolgendosi a presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha aggiunto: "Il tritolo è entrato in casa mia ma da allora gli occhi, il cuore e il pensiero di mio marito camminano attraverso me e i miei figli".

Ore 10.40 - Svelata alla caserma Lungaro la nuova teca in cui sono conservati i resti della Fiat Croma Quarto Savona 15, nome in codice della vettura su cui viaggiava la scorta del giudice Falcone.

Ore 10.40 - "Questo posto per i poliziotti di Palermo è un luogo della memoria, carico di un profondo significato che interpella ognuno di noi poliziotti sulla scelta di servizio e di vita, rendendola ogni giorno più salda. Un luogo che porta in sè una sacralità espressa in simboli: il tricolore, la lapide e la teca che contiene ciò che rimane della Quarto Savona 15". Queste le parole del questore Leopoldo Laricchia, intervenuto alla caserma Lungaro.

Ore 10.35 -"E' nato da quel sangue versato a Capaci un Paese più consapevole". Lo ha detto il ministro Luciana Lamorgese intervenendo alla caserma Lungaro, sede del reparto scorte della Questura.

Ore 10.30 - "Giovanni, Paolo, Francesca, Rocco, Vito, Antonio, Walter Eddie, Claudio, Emanuela, Vincenzo, Agostino continuano a essere per noi l'esempio di ciò che significa vivere in nome di un principio nella più completa consapevolezza dei rischi di questa scelta, dei rischi che si corrono''. Comincia così il discorso pronunciato dal capo della Polizia, Lamberto Giannini, durante la commemorazione del 29esimo anniversario della strage di Capaci alla caserma Lungaro. ''Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la seconda vita della Quarto Savona 15, a partire da Tina Montinaro - dice il capo della oolizia - Perché questa è la potenza del ricordo e soprattutto la forza di chi si impegna a tenerlo sempre vivo. Soltanto così l'incedere inesorabile del tempo non disperde ma, anzi, diffonde e plasma una memoria condivisa di tutti noi. Colgo l'occasione per esprimere i miei sentimenti più sinceri di vicinanza ai familiari dei caduti e ad Antonio sopravvissuti a questi tragici eventi che hanno lasciato segni indelebili nella loro coscienza".

Ore 10.13 - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla caserma Lungaro, sede del reparto scorte della Questura, depone una corona d'alloro alla lapide dei caduti nelle Stragi e presenzia allo svelamento della nuova teca in cui sono conservati i resti della Fiat Croma Quarto Savona 15.

Ore 10 - "Ero in servizio a Roma il 23 maggio di 29 anni fa. Ricordo quando arrivò questa terribile notizia, in quel momento non si capiva bene cosa fosse accaduto. Poi man mano, la situazione diventava più chiara e ci fu un attimo terribile, di sconcerto, sconforto, dolore e preoccupazione. Da una parte si cercavano notizie, dall'altra dovevamo continuare nel nostro lavoro. Era un continuo di chiamate al 113, alcune anche da parte dei cittadini solo per mostrarci senso di vicinanza e affetto. Una cosa che ci colpì molto". Così il capo della polizia. Lamberto Giannini, nell'aula bunker dell'Ucciardone. "Fu davvero un momento difficile - ha aggiunto - Falcone era per tutti noi un simbolo. Vedevamo le facce nostri ragazzi più giovani atterrite, sapevamo che anche lì c'erano nostri ragazzi. Poi per Borsellino, quando cambiai ufficio e andai alla Digos di Roma, lo stesso grande dolore, la stessa reazione, lo stesso sconcerto".

Ore 9.40 - "E' sempre di grande significato ritrovarsi nel bunker, un luogo di grande valenza simbolica, dove lo Stato ha assestato importanti colpi alla mafia". Con queste parole il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha iniziato il suo intervento all'Ucciardone per ricordare le vittime della strage di Capaci.

"La mafia, lo sappiamo, esiste tuttora. Non è stata ancora definitivamente sconfitta. Estende i suoi tentacoli nefasti in attività illecite e insidiose anche a livello internazionale. Per questo è necessario tenere sempre la guardia alta e l’attenzione vigile da parte di tutte le forze dello Stato. Ma la condanna popolare, ampia e possente, ha respinto con efficacia, in modo chiaro, corale e diffuso, i crimini, gli uomini, i metodi, l’esistenza della mafia. Nessuna zona grigia, nessuna omertà né tacita connivenza: o si sta contro la mafia o si è complici dei mafiosi. Non vi sono alternative", il duro monito di Mattarella.

Mattarella ha voluto sottolineare come "L'onda di sdegno e di commozione generale, suscitata dopo i gravissimi attentati a Falcone e a Borsellino, il grido di dolore e di protesta che si è levato dagli italiani liberi e onesti è diventato movimento, passione, azione. Hanno messo radici solide nella società. Con un lavorio paziente e incessante, hanno contribuito a spezzare le catene della paura, della reticenza, dell'ambiguità, del conformismo, del silenzio, della complicità".

Mattarella ha poi citato uno dei magistrati simbolo della lotta alla criminalità organizzata: "La mafia, diceva Antonino Caponnetto, 'teme la scuola più della Giustizia, l'istruzione toglie l'erba sotto i piedi della cultura mafiosa'. Una organizzazione criminale, che ha fatto di una malintesa, distorta e falsa onorabilità il suo codice di condotta, in questi ultimi decenni ha perduto terreno nella capacità di aggregare e di generare, anche attraverso il terrore, consenso e omertà tra la popolazione. La mafia, con queste premesse, non è invincibile. Può essere definitivamente sconfitta, realizzando così la lucida profezia di Giovanni Falcone".

Ore 9.38 - In aula bunker sono presenti magistrati, amici e colleghi di Falcone e Borsellino. Toccante l'incontro tra il presidente del Maxiprocesso Alfonso Giordano e il capo dello Stato Sergio Mattarella.

Ore 9.35 - "Giovanni diceva che Palermo era come una bella signora affacciata alla finestra che aspettava di vedere come finiva la corrida. Oggi è una città che partecipa. Ce lo ha dimostrato in questo momento in cui abbiamo portato in città l'arte, l'abbiamo visto attraverso la creazione di grandi murales. Abbiamo strappato il controllo del territorio alla mafia attraverso i ragazzi". Lo ha detto Maria Falcone, intervenuta nell'aula bunker del carcere Ucciardone.

Ore 9.30 - "Tutti i ragazzi d'Italia sono qui oggi, in questa giornata che ricorda come la legalità è il diritto di vivere una vita felice e insieme. Torneremo l'anno prossimo e arriveremo a Palermo con la banchina piena di ragazzi. Il ministero deve essere la casa di tutti i bambini e le bambine. Il primo volto dello Stato e' quando un bambino va a scuola e vede la propria maestra". Lo ha detto Patrizio Bianchi, ministro dell'Istruzione, nell'aula bunker dell'Ucciardone. Il titolare del Miur ha anche srotolato uno striscione realizzato da alcuni alunni di una scuola di Roma.

Ore 9.20 - "Il lavoro di Falcone è stato quello di andare alla ricerca della forza economica della mafia. E lo portò a sviluppare la consapevolezza che bisognava superare i confini nazionali". Lo ha detto il ministro della Giustizia Marta Cartabia intervento all'aula bunker.

Ore 9.10 - "L'emozione di ricordare il giudice Falcone, la moglie e la scorta è sempre grande. Il metodo Falcone ha dato un'impronta, l'avere punti informativi e di collegamento con tutti, fare rete con tutti coloro che facevano indagini sulla mafia". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, intervenuta nell'aula bunker del carcere Ucciardone. La titolare del Viminale ha ricordato che Falcone "Ha portato un ulteriore elemento: l'avvicinamento delle normative a livello nazionale e mondiale. E non dimentichiamo che istituì la Direzione Nazionale Antimafia".

Ore 9 -"Ero uno studente quando la mafia uccise Giovanni Falcone e, poco dopo, Paolo Borsellino. Furono due momenti tragici che mi segnarono profondamente, come segnarono tutto il Paese e un’intera generazione. Quelle del 23 maggio e del 19 luglio 1992 sono immagini che non si dimenticano. Hanno suscitato rabbia, indignazione, paura. E hanno fatto maturare dentro di noi la necessità di non farci assalire dallo sconforto, ma al contrario di farci carico delle idee, dell’esempio, della serietà e del lavoro di Falcone e Borsellino e di portare avanti la battaglia contro le mafie. Un impegno che deve essere quotidiano perché il cambiamento del nostro Paese parte da noi, da ogni singolo individuo". E' quanto si legge sulla pagina Facebook del presidente della Camera, Roberto Fico.

Ore 8.50 - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, entra nell'aula bunker del carcere Ucciardone. Al suo arrivo, all'esterno della struttura, è stato accolto dal sindaco Leoluca Orlando e dai presidenti di Regione e Ars, Nello Musumeci e Gianfranco Miccichè.

Ore 8.40 - "Purtroppo i fatti di mafia e le stragi sono avvenimenti complessi e hanno bisogno di ulteriori ricerche della verità: ancora oggi dobbiamo capire chi, oltre a Cosa nostra, ha dato un supporto a queste stragi, a cominciare da quella di Falcone". Lo ha detto il senatore di Leu, Pietro Grasso, ex procuratore di Palermo, al suo arrivo all'aula bunker del carcere Ucciardone per l'anniversario della strage di Capaci. "Gli strumenti per la lotta alla mafia ci sono ma bisogna continuare con la partecipazione delle persone", ha aggiunto.

Ore 8.30 - Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, accompagnata dal capo della polizia Lamberto Giannini, ha deposto una corona d'alloro alla Stele commemorativa di Capaci, sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, in ricordo vittime attentato del 23 maggio 1992.

Ore 8.20 - Hanno preso il via al porto le iniziative in ricordo di Giovanni Falcone. Un'orchestra di studenti dell'Istituto Regina Margherita si è esibita alla presenza del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e della presidente della Fondazione Falcone, Maria Falcone, eseguendo l'inno d'Italia.

"Di cosa siamo Capaci"

Lo slogan di quest'anno gioca sulla parola "capaci". Lo scopo è portare alla luce storie di ordinario coraggio. Il tema farà da filo conduttore durante le celebrazioni e ùha accompagnato anche la fase preparatoria, con l’obiettivo di far emergere e risaltare esempi positivi di impegno e altruismo.

"'Di cosa siamo Capaci’ - sottolinea Maria Falcone - è una frase semplice, immediata che punta a valorizzare storie positive, esempi di coraggio e altruismo in momenti bui del Paese, testimonianze di resilienza non necessariamente collegate alle mafie. Vogliamo insomma narrare di cosa siamo Capaci come cittadini, come singoli individui, come comunità. Abbiamo pensato a modi diversi per coinvolgere i ragazzi e i cittadini - spiega - È nato così ‘Spazi Capaci’, un progetto di memoria 4.0 che ci consente di riappropriarci attraverso l’arte dei luoghi che la pandemia ci ha sottratto e che potrebbero essere di nuovo 'occupati' dalla criminalità organizzata. Abbiamo chiesto ad alcuni tra i maggiori artisti italiani - prosegue Maria Falcone - di contribuire alla realizzazione di un programma speciale di interventi urbani, nei luoghi simbolo del riscatto civile contro le cosche. La bellezza e la cultura sono armi importanti contro la paura e l’omertà".

Il programma

La giornata inizia al porto. Delegazioni di scuole provenienti da tutta la Sicilia si ritrovano al molo dove solitamente attracca la Nave della legalità (quest'anno assente per restrizioni Covid) e un'orchestra di studenti dell'Istituto Regina Margherita si esibisce alla presenza del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e della presidente della Fondazione Falcone, Maria Falcone.

La giornata prosegue nell'aula bunker del carcere Ucciardone con gli interventi istituzionali del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, del ministro della Giustizia Marta Cartabia, del ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, del presidente della Camera, Roberto Fico, del capo della Polizia Lamberto Giannini, del comandate generale dei carabinieri Teo Luzi, del comandante generale della guardia di finanza Giuseppe Zafarana, del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. Il tutto alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel corso della cerimonia vengono premiati gli studenti vincitori del concorso "Cittadini di un'Europa libera dalle mafie", promosso dalla Fondazione Falcone e dal ministero dell'Istruzione. La cerimonia potrà essere seguita in diretta televisiva su Rai 1.

Alla caserma Lungaro, alle 10.15, la deposizione di corone di alloro sulla lapide posta nell'ufficio scorte della Questura.

Un lenzuolo contro la mafia

Il tradizionale corteo per le vie del centro di Palermo per il secondo anno consecutivo, a causa del Covid, non potrà svolgersi. Ma studentesse e studenti, famiglie, associazioni, cittadini, scuole potranno unirsi simbolicamente, da Nord a Sud, in un corale "no" contro le mafie appendendo un lenzuolo, come accadde dopo le stragi del ’92, per ricordare le vittime della mafia. L’invito è rivolto a tutti ed è stato rilanciato, in queste settimane, anche da influencer, cantanti, attori, intellettuali che hanno aderito all’iniziativa con video-appelli per essere il più numerosi possibile. Un lenzuolo realizzato dalle alunne e dagli alunni dell’istituto comprensivo Virgilio di Roma sarà emblematicamente consegnato dal ministro Patrizio Bianchi alle studentesse e agli studenti di Palermo.

I luoghi della memoria

Piazza Magione, nel cuore della Kalsa dove sono cresciuti i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che nelle scorse edizioni era lo scenario di una grande festa della memoria per gli studenti, quest'anno ospita le due gigantografie dei giudici. Il ministro Patrizio Bianchi, visita l'istituto comprensivo Rita Borsellino.

Altro luogo della memoria è il giardino Quarto Savona Quindici, dove gli studenti degli istituti superiori palermitani Enrico Medi, Vittorio Emanuele II, Regina Margherita, Majorana e del liceo scientifico Ernesto Basile si sfidano in un rap contest. Presente Tina Montinaro, moglie dell’agente Antonio Montinaro, e presidente proprio dell’associazione Quarto Savona Quindici. Alle 17.58, in collaborazione con le Fiamme Oro, il campione Stefano Ghisolfi si arrampica sulla "Casina No Mafia" dove e i bambini delle Fiamme Oro innalzano le foto dei cinque agenti della scorta del giudice Falcone.

Nel pomeriggio, sotto l'Albero Falcone, in via Notarbartolo,il momento conclusivo delle celebrazioni (nel rispetto delle norme anti Covid e nell'assoluto divieto di assembramenti). Alle 17.58, ora della strage, il Silenzio e la lettura dei nomi delle vittime delle stragi di Capaci e di Via d'Amelio. Alle 19 una messa in suffragio, officiata da padre Sergio Catalano,nella chiesa di San Domenico.