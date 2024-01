L'omicidio Insalaco 36 anni fa, Lagalla ricorda il sindaco dei 101 giorni: "Ha lasciato un'impronta sulla città"

Denunciò le infiltrazioni mafiose negli appalti del Comune e pagò con la vita il suo impegno per la legalità. Giuseppe Insalaco, esponente della Dc, sindaco per 101 giorni (dal 13 aprile al 13 luglio 1984), fu ucciso in un agguato mafioso.

Era il 12 gennaio del 1988. Oggi il sindaco Roberto Lagalla lo ha ricordato così: "A 36 anni di distanza dalla sua morte, resta ancora vivo il ricordo di Giuseppe Insalaco. La sua sindacatura, durata solo 101 giorni, ha comunque lasciato un’impronta sulla città, grazie all’impegno e al coraggio di Insalaco di denunciare il sistema degli appalti influenzato dalla mafia. Insalaco era consapevole dei rischi, ma non ha mai arretrato rispetto a questa scelta".

Sull'omicidio di Insalaco ancora oggi restano molte ombre: i mandanti non sono mai stati individuati e si è risaliti ai killer - Domenico Ganci e Domenico Guglielmini - soltanto dopo diversi anni, grazie alle rivelazioni di alcuni collaboratori di giustizia. La Vespa su cui viaggiavano Ganci e Guglielmini quando hanno ammazzato Insalaco rimase imbottigliata nel traffico e per strada vennero abbandonati un casco e addirittura la pistola usata per l'omicidio, avvenuto in via Cesareo. Un tratto di questa strada è stato intitolato dal Comune proprio al sindaco dei 101 giorni.