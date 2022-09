La sfida a Cosa nostra e la speranza per i ragazzi di Brancaccio: 29 anni fa l'omicidio di padre Puglisi

Ventinove anni fa Cosa nostra eliminava don Pino Puglisi, oggi Beato e martire, che dedicò la sua missione evangelica proprio alla lotta contro i clan e all'offerta di una speranza ai giovani del quartiere Brancaccio. Un prete che sorrideva e che lo fece anche davanti ai suoi sicari, che gli spararono la sera del suo cinquantaseiesimo compleanno.

Per ricordare il sacerdote oggi alle 18 l'arcivescono Corrado Lorefice celebrerà una messa in Cattedrale, anche per l'inizio del nuovo anno pastorale in memoria del martirio di don Pino Puglisi.

"Il Beato e martire Pino Puglisi dedicò la sua missione evangelica ai giovani del quartiere Brancaccio, sfidando il potere mafioso per offrire loro un'opportunità. Il sorriso e il coraggio di Padre Puglisi ispirarono un percorso di cambiamento che prosegue ancora oggi attraverso i suoi insegnamenti e il suo ricordo è vivo nel cuore di ogni palermitano", afferma Roberto Lagalla, sindaco di Palermo. "'Se ognuno fa qualcosa, allora si può fare molto', diceva. Le sue parole ci servano da insegnamento - aggiunge il primo cittadino - e possano guidare ciascuno di noi nella battaglia quotidiana per la legalità, contro la mafia e l'azione criminale, per portare avanti il suo progetto di cambiamento".