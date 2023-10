Un alberello d’ulivo per ricordare Mico Geraci: "Riaprire le indagini dopo 25 anni di silenzi"

Questa mattina, all’Assemblea regionale siciliana, si è tenuto il convegno in ricordo del sindacalista Mico Geraci, ucciso per mano della mafia 25 anni fa. Durante l’evento - promosso dal deputato regionale Ismaele La Vardera - è stato piantumato un alberello d’ulivo nei giardini reali come simbolo di pace e rinascita.

Hanno preso parte alla manifestazione alcuni sindaci del territorio, la famiglia del sindacalista, le autorità civili e militari, il presidente della commissione Antimafia all’Ars, Antonello Cracolici e l’avvocato Maria Mattarella, segretario generale della Regione Siciliana.

“La famiglia - dice La Vardera - a distanza di 25 anni merita risposte. Questo evento inizia oggi, ma durerà un anno. Insieme alla Fondazione Federico II, abbiamo deciso di fare un percorso con le scuole, che a fine anno presenteranno un elaborato sulla storia di Mico, questo è solo l’inizio. Oggi lo Stato c’è, esiste ed è forte, come Commissione ci occuperemo di questa storia, perché nelle parole di Giuffrè potrebbe trovarsi la verità”.

Al convegno in sala Piersanti Mattarella, oltre al presidente di Sud chiama nord, Ismaele La Vardera, anche i relatori: Luisella Lionti, segretario generale UIL Sicilia; Dino Paternostro, segretario della CGIL di Corleone; Giuseppe Enrico Di Trapani, detto Pico, socio fondatore di Addio Pizzo; Giuseppe Geraci, figlio di Mico Geraci, avvocato e funzionario della Regione Siciliana e Pif, che si è collegato in remoto.