L'omicidio di Michele Reina 45 anni fa: "Mio marito vittima di mafia, è stato dimenticato"

"Mio marito è stato il primo dimenticato tra le vittime della mafia. Anche se sono passati quarantacinque anni, questa giornata è per noi molto importante". Lo ha detto stamane Marina Pipitone, vedova di Michele Reina, il segretario provinciale della Democrazia cristiana e consigliere comunale, ucciso dalla mafia 45 anni fa a Palermo. Era in auto accanto al marito quando entrò in azione il killer. L'amministrazione comunale, alla presenza del sindaco Roberto Lagalla, ha oggi scoperto una targa nel luogo dell'agguato in via Principe di Paternò.

"Non ho mai capito perché è stata una vittima dimenticata - ha detto Marina Pipitone - ho lottato perché gli venisse dato il giusto riconoscimento. Aveva iniziato il rinnovamento del partito, aveva lottato contro la mafia e si era esposto con i boss. Aveva evidenziato tutte quelle cose che non andavano. Il rammarico è che non è stato individuato l'esecutore e non tutti i mandanti del delitto. Non è stato solo un delitto mafioso, questo è ovvio. Questa città deve ricordare tutte le sue vittime".

"Ricordiamo oggi, a 45 anni di distanza, una delle pagine più buie della storia di Palermo. Michele Reina, che con il suo impegno favorì il dialogo tra diverse forze politiche, non cedette alle pressioni sempre più forti che volevano impedire il rinnovamento politico della Sicilia. Il suo sacrificio insieme a quello delle altre vittime politiche di quel periodo storico sono e rimarranno punti di riferimento per la nostra terra, cadute perché rappresentanti intransigenti di legalità e giustizia, valori che è necessario siano sempre centrali nell'azione della politica e dell'amministrazione pubblica" dichiara Santi Bellomare, segretario provinciale della Dc a Palermo.