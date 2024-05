Libera, Cgil e Anpi ricordano Salvatore Mineo, ucciso dalla mafia a San Giuseppe Jato

Libera, Cgil e Anpi ricorderanno Salvatore Mineo, ucciso dalla mafia a San Giuseppe Jato il 29 maggio 1920, a 52 anni. L'appuntamento è alle 10.30 al cimitero comunale per un momento di riflessione nella cappella che ne custodisce le spoglie. Alle 12, all'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di San Cipirello, Dino Paternostro, responsabile del dipartimento Archivio e memoria storica Cgil Palermo, Pierluigi Basile dell'Anpi e Francesco Citarda di Libera si confronteranno con gli alunni delle quinte classi sul tema delle lotte contadine, su mafia e antimafia, ma anche sulle prospettive per uno sviluppo del territorio a partire dai beni confiscati.

"Salvatore Mineo - dice Paternostro - era un personaggio che voleva costruire un fronte popolare per contrastare l'arroganza e la protervia delle forze reazionarie e mafiose che allora governavano San Giuseppe Jato. Lo voleva fare organizzando i lavoratori, costruendo cooperative, denunciando il malaffare. Noi lo vogliamo ricordare, nell'anniversario del suo assassinio, insieme agli studenti del comprensorio che frequentano l'istituto agrario, nella consapevolezza che per conservare e valorizzare la memoria storica è necessario affidarla alle nostre scuole".

Mineo, nato il 19 dicembre 1868, cresciuto in una famiglia benestante dell'epoca, divenne nel 1913 esattore comunale delle tasse, la sua prima carica pubblica. In quell'anno, segnato dall'irruzione delle masse nella vita politica locale e nazionale con l'estensione del suffragio, iniziava il suo percorso di impegno diretto. Guidando il fronte democratico-riformista e la Camera del Lavoro, si affermò come il capo dell'opposizione all'amministrazione in carica. Fu ucciso da due sicari provenienti da Borgetto mentre stava conversando in piazza. Era il 29 maggio del 1920.