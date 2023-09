Quarant'anni fa l'omicidio di Lia Pipitone, la figlia ribelle del boss che sognava la libertà

"Era nata per la libertà ed è morta per la sua libertà", così disse il pentito Francesco Di Carlo parlando di Lia Pipitone, figlia del boss dell'Arenella, Antonino Pipitone, uccisa il 23 settembre del 1983 - esattamente 40 anni fa - proprio perché non voleva sottostare al potere e alle regole mafiose di suo padre. Per tantissimi anni si disse che la ragazza fosse stata uccisa per una rapina finita male, ma alla fine emerse la verità.

Lia Pipitone già nella scelta della scuola da frequentare, il liceo artistico, mostrò di non essere disposta a fare compromessi pur di realizzarsi, di inseguire le sue passioni e i suoi sogni. Una donna che ha cercato di essere libera in tutto, anche quando decise giovanissima di scappare con un suo compagno di scuola, Gero Cordaro, da cui aveva avuto poi anche un figlio, Alessio. Una fuitina che la sua famiglia non poteva accettare.

Ma è quando la storia con questo primo compagno finisce che Lia Pipitone supera ogni limite: formalmente sposata, con un figlio piccolo, viene vista infatti nel quartiere accompagnata da un altro ragazzo. A quel punto la misura è colma e, come ricostruito dalla Procura, viene dato l'ordine di ucciderla per aver violato le rigide "regole" di Cosa nostra. Venne crivellata di colpi, ad appena 25 anni, mentre era in una cabina telefonica.

Una giovane ribelle, una "disonorata" secondo il clan di cui faceva parte suo padre (assolto in via definitiva per l'omicidio), il cui desiderio di libertà è però un esempio per tante ragazze. La storia di Lia Pipitone è un invito a non rinunciare mai a se stesse e a lottare contro le imposizioni, ai retaggi di una cultura che vuole la donna sottomessa e senza troppi grilli per la testa.

Soltanto in anni più recenti, anche grazie alle dichiarazioni di Di Carlo, il caso venne riaperto e a giudizio finirono i boss Vincenzo Galatolo e Nino Madonia, poi condannati a trent'anni di carcere ciascuno. Attraverso il processo si accertò che la rapina fu in realtà una messinscena: "Mio fratello ­- disse Di Carlo ­- mi ha riferito che il padre di Lia, dinnanzi alla resistenza della figlia a cessare una relazione extraconiugale con un ragazzo, aveva deciso di punirla perché il capomandamento non voleva essere criticato per questa situazione incresciosa".

Oggi per ricordare Lia Pipitone è stata installata una panchina rossa in via Ammiraglio Rizzo, all'angolo con via Fileti, nell'ambito di una giornata contro la violenza sulle donne organizzata dall'associazione Millecolori onlus-Centro antiviolenza Lia Pipitone col Consiglio comunale dell'ottava circoscrizione. La manifestazione, durante la quale sono stati anche piantati due alberi di jacaranda, come simbolo di rinascita, è stata dedicata anche a Rosanna Lisa Siciliano, uccisa il 7 febbraio del 2012 dal marito carabiniere in un alloggio della caserma Falde.