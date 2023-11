Ucciso 38 anni fa nel tentativo di sventare una rapina, cerimonia per ricordare il brigadiere Monteleone

In occasione del 38° anniversario dell'uccisione del brigadiere dei carabinieri Antonio Enrico Monteleone, Medaglia d'Oro al valor militare alla memoria, ieri si è tenuta una cerimonia a Isola delle Femmine per ricordare il suo sacrificio: durante una rapina in un ufficio postale proprio di Isola, si rifiutò di consegnare la sua arma di ordinanza ai banditi, ai quali cercò di opporsi, venendo assassinato con un colpo al cuore.

Nella la chiesa di Maria Santissima delle Grazie, è stata celebrata una messa in memoria del brigadiere, officiata da don Calogero Governale e dal cappellano militare don Salvatore Falzone, alla presenza dei familiari del Caduto, al quale, nel 2015, è stata intitolata la Stazione dei carabinieri di Isola delle Femmine. Alla funzione hanno partecipato il comandante provinciale dell'Arma di Palermo, il generale di brigata Luciano Magrini, il comandante della Compagnia di Carini,il capitano Pietro Cugusi, nonché il sindaco Orazio Nevoloso.

Il generale Magrini, nel salutare e ringraziare tutti i presenti, ha ricordato le motivazioni della concessione della Medaglia sottolineando come il valore dell'esempio del sacrificio del brigadiere Monteleone sia tuttora attuale.