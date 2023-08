Un dolore lungo 34 anni: Palermo ricorda Nino Agostino e Ida Castelluccio, uccisi dalla mafia

Questa mattina Palermo ricorda il poliziotto Nino Agostino e la moglie Ida Castelluccio uccisi dalla mafia il 5 agosto del 1989. Le commemorazioni sono iniziate alla stele in ricordo ubicata a Carini, lungomare Cristoforo Colombo, nei pressi del civico 629, dove è stata deposta una corona di alloro. A seguire nella cappella di San Michele Arcangelo della Caserma Lungaro una santa messa in suffragio.

A ricordarli anche il sindaco Roberto Lagalla: "Si rinnova oggi, nel trentaquattresimo anniversario della loro morte, il ricordo dell’agente Antonino Agostino, di sua moglie Ida Castelluccio e del figlio che portava in grembo, ferocemente uccisi dalla mafia il 5 agosto 1989. Il coraggio e il valore dell’agente Agostino sono ancora oggi testimonianza per quanti operano nelle forze dell’ordine, mettendo ogni giorno a rischio la loro vita per portare avanti la battaglia contro la mafia e la criminalità. Auspico che presto il percorso della giustizia possa finalmente fare luce sulle ombre che da anni aleggiano su questo delitto".