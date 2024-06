VIDEO | La guardia di finanza spegne 250 candeline: sequestri per 66 milioni e scovati oltre 600 evasori

La guardia di finanza spegne 250 candeline. L'anniversario si è tenuto ieri sera al “chiostro delle palme” della caserma Giuseppe Cangialosi alla presenza del comandante generale, Generale di corpo d’armata Andrea De Gennaro. Le fiamme gialle di Sicilia e Calabria hanno festeggiato a Palermo il 250° anniversario della Fondazione del Corpo, impreziosito dalla cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante interregionale dell’Italia Sud-Occidentale.

Nel corso della celebrazione, alla presenza delle massime Autorità Istituzionali siciliane e calabresi, dinanzi a una rappresentanza schierata di militari delle diverse specialità del Corpo, dell’associazione nazionale finanzieri d’Italia (Anfi) e delle neo costituite associazioni professionali a carattere sindacale, si è proceduto all’attribuzione di alcune ricompense al personale che si è distinto in operazioni di servizio e di salvataggio.

Contrasto alle frodi e dell'evasione fiscale

Un'occasione per enumerare le attività svolte nel corso del 2023 e dei primi cinque mesi del 2024: 13.322 interventi ispettivi e 8.955 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e infiltrazioni della criminalità nell’economia. Le attività ispettive hanno consentito di individuare 611 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco (molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico) e 4.410 lavoratori in “nero” o irregolari.

Scoperti, inoltre, 43 casi di evasione fiscale internazionale, principalmente riconducibili a stabili organizzazioni occulte, a manipolazioni dei prezzi di trasferimento, a residenze fiscali fittizie e all’illecita detenzione di capitali oltreconfine. I soggetti denunciati per reati tributari sono 1.055, di cui 14 tratti in arresto. All’esito di indagini delegate dall’Autorità giudiziaria, sono stati inoltre cautelati e segnalati all’Agenzia delle entrate crediti d’imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica inesistenti o ad elevato rischio fiscale, nonché sequestrati beni costituenti profitto dell’evasione e delle frodi fiscali, per un valore di 18.085.337 di euro.

I 418 interventi in materia di accise hanno permesso di sequestrare 1.038.456‬ kg di prodotti energetici. 516 sono, invece, i controlli doganali sulle merci introdotte sul territorio nazionale in evasione d’imposta, contraffatte o in violazione delle norme sulla sicurezza. Le attività di contrasto al contrabbando hanno portato a individuare 25.607 kg di tabacchi lavorati esteri consumati in frode o sottoposti a sequestro e alla denuncia di 88 soggetti. I controlli e le indagini contro il gioco illegale hanno permesso di scoprire 78 punti clandestini di raccolta scommesse e di denunciare 123 responsabili.

Tutela della spesa pubblica

L’attività della guardia di finanza nel comparto della tutela della spesa pubblica è orientata a vigilare sul corretto utilizzo delle risorse dell’Unione europea e nazionali, per la realizzazione di interventi a sostegno di imprese e famiglie. Le direttive impartite mirano, in via prioritaria, al presidio dei progetti e degli investimenti finanziati con risorse del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. In tale ambito sono stati eseguiti 1.014 interventi orientati a verificare la spettanza a cittadini e imprese di crediti d’imposta, di contributi e finanziamenti, oltreché la corretta esecuzione delle opere e dei servizi oggetto di appalti pubblici, per 330.981.671‬ di euro.

Attenzione è prestata anche alla tutela di altre risorse dell’Unione europea, tra cui gli aiuti previsti dalla Politica Agricola Comune e dalla Politica Comune della Pesca. Al riguardo, i nostri Reparti hanno condotto 326 interventi, accertando frodi, attuate attraverso la presentazione di dati non veritieri e di falsi titoli di proprietà, per 31.129.535‬ di euro, operando sequestri per 15.903.196‬ di euro e denunciando 192 responsabili.

Sul fronte della spesa pubblica nazionale, nello stesso periodo, sono stati effettuati 4.456 interventi, di cui 3.383 in tema di reddito di cittadinanza e di nuove misure di inclusione e di supporto per la formazione e il lavoro. L’azione di contrasto alle frodi ai danni delle risorse unionali ha portato complessivamente ad accertare contributi indebitamente percepiti per 53.459.361 mentre quelle relative ai finanziamenti nazionali, alla spesa previdenziale e assistenziale sono 65.834.755‬ di euro. Crescente è la collaborazione sul territorio con la Procura europea, con la quale sono state sviluppate 150 indagini che hanno portato alla denuncia di 445 responsabili e all’esecuzione di sequestri 66.129.174‬ euro.

Contrasto alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria

Nell'attività di contrasto alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria, l’azione del Corpo mira a bloccare le infiltrazioni criminali nell'economia legale e, contemporaneamente, a tutelare il libero mercato e il rispetto delle regole della sana concorrenza. In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti nel territorio siciliano 156 interventi, che hanno portato alla denuncia di 248 persone, di cui 31 tratte in arresto, e alla ricostruzione di operazioni illecite per 161.419.755 euro

Nell’ambito del contrasto al crimine organizzato, finalizzato anche all’individuazione di fittizie intestazioni di beni, sono state concluse 85 indagini che hanno permesso di denunciare all’Autorità Giudiziaria 341 soggetti, di cui 58 colpiti da provvedimenti restrittivi della libertà personale. In applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 4.422 soggetti, che hanno portato all’applicazione di provvedimenti di sequestro, confisca e amministrazione giudiziaria per un valore di oltre 401.435.579 euro.

Nel periodo in esame, i reparti del Corpo hanno sequestrato, in territorio nazionale ed estero, circa 9 tonnellate‬ di sostanze stupefacenti, in prevalenza costituite da cocaina (oltre 7 tonnellate), hashish (circa 530 kg) e marijuana (circa 800 kg), denunciando all’A.G. 634 soggetti (di cui 249 in stato di arresto). Sul versante della tutela del mercato dei beni e dei servizi, sono stati eseguiti 1.200 interventi, sviluppate 501 deleghe dell’Autorità Giudiziaria e denunciati 476 soggetti. A seguito di tali attività sono stati sottoposti a sequestro 6.135.938 di prodotti contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy, non sicuri e in violazione della normativa sul diritto d’autore. Sono state, anche, sequestrate oltre 99 tonnellate di prodotti agroalimentari (prevalentemente granturco e olio di oliva), recanti marchi industriali falsificati, indicazioni non veritiere nonché oggetto di frode commerciale.

Operazioni di soccorso e concorso nei servizi di ordine e sicurezza pubblica

Nel quadro della più ampia missione di concorso alla sicurezza interna ed esterna del Paese, la guardia di finanza assicura un’ampia azione di contrasto ai traffici illeciti di stupefacenti, rifiuti, armi ed esseri umani, spesso di dimensioni internazionali. Da gennaio 2023 ad oggi, le attività poste in essere dal dispositivo aeronavale del Corpo lungo tutte le coste siciliane hanno permesso di arrestare complessivamente 68 scafisti e concorrendo al salvataggio di 40.278 migranti. Inoltre, il reparto operativo aeronavale di Palermo ha sostenuto, per la prima volta, l’ipotesi accusatoria del reato di pirateria, punito dall’art.1135 del codice della navigazione, nei confronti di due equipaggi di motopesca tunisini. Nel 2023, gli interventi complessivi effettuati dal Sagf. sono stati 34 e hanno permesso di portare in salvo 61 persone e recuperare 3 salme. L’attività del reparto siciliano di soccorso alpino sta continuando incessante anche nel 2024 e ha consentito di eseguire a oggi 14 interventi, salvare 17 persone.

La cerimonia di passaggio

Momenti toccanti alla consegna, ai rispettivi familiari, della croce al merito di guerra al finanziere Vincenzo Ganci, caduto il 10 luglio 1943 nella battaglia di Gela durante le operazioni belliche del secondo conflitto mondiale, e di un encomio al colonnello Maurizio Pellegrino, recentemente scomparso. A seguire, il generale Rosario Lorusso, dopo due anni alla guida del Comando interregionale, ha passato le consegne al generale. Antonino Maggiore, proveniente dal comando aeronavale centrale, dove ha diretto l’intero comparto aeronavale del Corpo.

Il generale Rosario Lorusso, che lascia il servizio attivo per raggiunti limiti di età, ha rivolto un pensiero riconoscente ai rappresentanti delle istituzioni intervenute ed ha poi salutato i Finanzieri della Sicilia e della Calabria, ringraziandoli per la gratificante attività svolta nonché per l’impegno e l’equilibrio con cui hanno lavorato e lavorano al servizio dei cittadini e delle imprese oneste, per assicurare il rispetto delle regole e contrastare le frodi in danno del sistema economico e dei consumatori; infine Lorusso ha indirizzato ad Antonino Maggiore un caloroso augurio per il futuro e prestigioso incarico alla guida delle Fiamme Gialle siciliane e calabresi. De Gennaro, nel salutare con sentimenti di viva cordialità e stima Rosario Lorusso, ha poi rivolto un caloroso “buon lavoro” ad Antonino Maggiore nel nuovo incarico, auspicando che egli possa cogliere ulteriori successi, nell’interesse del Corpo e del Paese.