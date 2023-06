Strage di Ustica, sono passati 43 anni: quel volo spezzato tra misteri e depistaggi

“Insieme all’associazione dei familiari delle vittime chiediamo che, dopo quindici anni dalla riapertura delle indagini sugli autori materiali di uno degli episodi tra i più gravi e oscuri della nostra storia recente, venga finalmente fatta completa giustizia”. Oggi si celebra il 43esimo anniversario della strage di Ustica e il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, si stringe ai parenti delle vittime sostenendo le loro richieste, sempre le stesse anno dopo anno, quelle di arrivare alla completa verità rispetto alla sera del 27 giugno 1980, quando l’aereo DC9 Itavia fu abbattuto e 81 persone persero la vita.

“Il dolore dei familiari non si spegne”, concorda Bonaccini, come “la nostra volontà di chiedere l’ultimo pezzo di verità sugli autori e sui responsabili materiali”. Perché quello che manca, sottolinea il presidente della Regione, “sono ancora i nomi di autori e responsabili”, e questo “non è accettabile per i parenti delle vittime, né degno di un Paese democratico”.

Fare completa giustizia, chiede quindi Bonaccini, anche attraverso un “necessario impegno comune sul piano diplomatico”, oltre a chiedere “al Governo di utilizzare gli strumenti utili per comporre la completa verità: proseguendo sulla desecretazione con l’applicazione della direttiva Renzi-Draghi e rifinanziando i fondi per la digitalizzazione degli atti della strage di Ustica”.

Intanto i parenti delle vittime si ritrovano ancora oggi a dover far sentire la loro voce nei confronti del Governo. Al centro del contendere, il finanziamento per l’attuazione della direttiva Renzi sulla desecretazione degli atti legati alle stragi. "Dobbiamo continuare a portare avanti l'impegno sulla desecretazione e la digitalizzazione degli atti sulle stragi e dobbiamo continuare a seguire il lavoro, perché i finanziamenti al momento sono stati interrotti dal Governo", ha spiegato negli scorsi giorni la presidente dell’associazione dei familiari delle vittime di Ustica Daria Bonfietti.

Riguardo alla strage di Ustica, non è l’unica polemica nei confronti del Governo, perché già un mese fa il presidente dell’associazione dei familiari della strage del 2 agosto 1980 Paolo Bolognesi aveva criticato la scelta di inserire nel Comitato consultivo sulla desecretazione degli atti anche quello denominato “Verità sul disastro aereo di Ustica” che sostiene la tesi della bomba a bordo del Dc9.

Intanto l’associazione dei familiari delle vittime di Ustica è al lavoro per poter diventare Fondazione, già a partire da settembre se non dovessero sorgere ostacoli. La Fondazione avrà il compito di continuare a far funzionare il museo, diffondere la memoria sulla strage del Dc9, nonché portare avanti l’impegno sulla desecretazione e digitalizzazione degli atti sulle stragi. “Abbiamo fatto i nostri compiti, abbiamo modificato l’associazione e fatto un nuovo statuto. Ora deve essere il Comune di Bologna a completare il percorso nel breve-medio periodo”, ha sottolineato Bonfietti. “Tutti i passaggi amministrativo-burocratici - ha aggiunto -, li abbiamo fatti, da settembre dovremmo essere pronti, vedremo cosa dirà il sindaco”. Ma Bonfietti è comunque sicura che "la prossima tappa sarà la trasformazione in Fondazione, perché - conclude - non siamo eterni".

Il disastro del Dc-9 Itavia

Il volo partito da Bologna verso Palermo alle 20.08 sarebbe dovuto atterrare nell'aeroporto d'arrivo alle 21.15. Non giunse mai a destinazione, inabissando nelle acque a largo dell'isola siciliana con 81 persone a bordo, 64 passeggeri adulti, 11 ragazzi tra i due e i dodici anni, due bambini di età inferiore ai 24 mesi e 4 uomini d’equipaggio. Nell'aprile del 2015 la corte d'Appello ha confermato che a far cadere l'aereo di linea dell'Itavia fu un missile sganciato durante uno scontro aereo: niente bomba a bordo, come a lungo ipotizzato, l'aereo è stato abbattuto. Rimangono però avvolti dal mistero i contorni della vicenda e i nomi dei responsabili