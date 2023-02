Anmil onlus e Anppe vigili del fuoco rinnovano accordo strategico anche nel campo della sicurezza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

È stato rinnovato dal Presidente dell’ANMIL Onlus (Associazione fra Lavoratori e Mutilati del Lavoro) Zoello Forni e il Presidente ANPPE (Associazione Sindacale Professionale Prevenzione Emergenze) Vigili del Fuoco Fernando Cordella, anche per il 2023 l’accordo quadro tra le due Associazioni finalizzato a coordinare le funzioni operative svolte dai rispettivi sistemi sul territorio, al fine di offrire, in particolare agli utenti ANPPE Vigili del Fuoco, una rete di servizi capillare, secondo logiche condivise. Nell’accordo si legge che ANMIL, per il tramite del proprio Patronato, si impegna a mettere a disposizione dei soci iscritti all’ANPPE VV.F., nonché ai pensionati di ANPPE VV.F., i propri servizi a condizioni particolarmente favorevoli. ANPPE VV.F., quale sindacato di categoria nel settore dei Vigili del Fuoco, contribuirà a fornire ad ANMIL pareri tecnico-scientifici in materia di sicurezza. “Questo è un accordo importante - dice Cordella - che consentirà di impegnarci insieme all’ANMIL su obiettivi di grande valore: diffondere una cultura della sicurezza sul lavoro costruita attraverso l’impegno quotidiano della nostra categoria, in particolare nella fase di prevenzione e gestione delle emergenze. La sicurezza è un elemento essenziale in tutti gli aspetti della nostra vita e non è concepibile uscire la mattina per andare al lavoro e tornare menomati oppure addirittura non tornare più”.

“Va sottolineato, inoltre, che si tratta di un quadro strategico per la nostra categoria – conclude Cordella – e siamo grati all’ANMIL per l’opportunità di queste collaborazioni, soprattutto per l’opera che possono svolgere le strutture territoriali di ANMIL, comprese quelle del Patronato e del CAF per i nostri associati, vista la grande rete di servizi nata dall'esperienza dell’ANMIL nell’assistenza”. “Non possiamo che essere orgogliosi dell’opportunità di collaborazione e supporto con appartenenti alla categoria dei Vigili del Fuoco – afferma il Presidente ANMIL di Palermo, Salvatore Malaponti reggente territoriale – considerando l’importante ruolo che svolge al servizio di tutti i cittadini”.