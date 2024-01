"Stop ad animali massacrati e uccisi": organizzata una manifestazione a Palermo

Le associazioni di tutela animale “Stop Animal Crimes Italia APS” e “Un'anima Mille Zampe Italia”, annunciano l'organizzazione di una manifestazione che si terrà a Palermo il prossimo 21 gennaio dalle 15 alle 21 in piazza Indipendenza.

"La manifestazione - dicono gli organizzatori - è nata in risposta ai tragici episodi di maltrattamento animale di cui siamo stati spettatori inermi nel corso del 2023. Ricordiamo tra le altre cose anche il gatto di Partinico, contro cui, dopo avergli sparato, il suo aguzzino ha aizzato i cani e lasciando che venisse sbranato e filmando la scena (poi divulgata sui social). Si tratta di un elenco interminabile di eventi noti per lo più alle associazioni di denuncia attive sul campo come Stop Animal Crimes Italia, che non hanno visto ad oggi alcun riscontro in termini di pene e sanzioni nei confronti dei responsabili di queste sevizie. Un quadro di degrado insano e sommerso del nostro paese, che dovrebbe destare preoccupazione in ogni cittadino e che, in risposta, deve obbligatoriamente produrre una reazione legislativa forte e decisa da parte delle istituzioni".

L'ultimo episiodio di violenza è avvenuto a Palermo, in piazza Croci, dove un uomo ha legato un cane a un palo della luce e poi gli ha dato fuoco. Gli organizzatori della manifestazione spiegano: "L'evento di Palermo, che si svolgerà nel totale rispetto della quiete, mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di ottenere misure concrete attraverso l’aggiornamento delle attuali norme di tutela animale e del contesto sanzionatorio, con significativi incrementi delle pene e sviluppo di piani efficaci volti al definitivo controllo del randagismo. Inoltre, si auspica che la manifestazione agisca da catalizzatore per mobilitare i cittadini affinché diventino i principali sostenitori e promotori del rispetto delle vigenti norme in materia di tutela animale, nonché invitare le istituzioni a servirsi con maggiore convinzione e determinazione della figura delle guardie zoofile".