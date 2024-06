Un nuovo angiografo per il reparto di Cardiologia con emodinamica dell'ospedale Cervello

Un nuovo angiografo, dotato di tecnologia all'avanguardia, per il reparto di Cardiologia con emodinamica dell'ospedale Cervello. Uno strumento importante per i tanti pazienti della struttura sanitaria.

"Questo angiografo di ultima generazione - spiega Vincenzo Nicastri, direttore dell'Unità operativa Servizio tecnico di Villa Sofia-Cervello - grazie ai suoi avanzati algoritmi di acquisizione tridimensionale e alla riduzione della dose radiogena, è in grado di supportare al meglio gli operatori in sala angiografica con procedure di cardiologia interventistica più complesse e garantendo, al contempo, oltre che la massima sicurezza dei pazienti, alta precisione diagnostica e interventistica. La possibilità di aggiornare ulteriormente il sistema in futuro permetterà di adeguarsi costantemente ed in tempo reale all'evoluzione della tecnologia medica".

"L'acquisizione di questo nuovo angiografo - sottolinea Roberto Colletti direttore generale di Villa Sofia-Cervello - rappresenta un passo fondamentale del nostro impegno, continuo, per migliorare la qualità delle cure offerte ai pazienti. Ciò manifesta, ancora una volta, la nostra capacità di cogliere tutte le opportunità di ammodernamento del parco tecnologico offerte dal Pnrr, che permettono di migliorare l'assistenza delle aziende ospedaliere grazie all'implementazione di grandi apparecchiature altamente tecnologiche e di sostituire quelle obsolete".