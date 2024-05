La morte di Angelo Onorato, i primi risultati dell'autopsia: "Nessun segno di violenza sul corpo"

Non sarebbero stati riscontrati segni di violenza sul corpo di Angelo Onorato, l'imprenditore palermitano di 55 anni trovato sabato pomeriggio senza vita nella sua auto con una fascetta stretta al collo. Lo rivela, come apprende l'Adnkronos, l'autopsia terminata poco fa all'Istituto di Medicina legale del Policlinico. Il medico legale Tommaso D'Anna, incaricato dalla Procura di Palermo, ha eseguito l'autopsia alla presenza di alcuni specializzandi e del consulente di parte della famiglia Onorato, l'assessore alle Politiche sociali della regione siciliana Nuccia Albano, che per 40 anni è stato medico legale.

Il corpo dell'imprenditore palermitano, molto noto in città, è stato rinvenuto sabato pomeriggio dalla moglie, l'eurodeputata Francesca Donato e dalla figlia Carolina di 21 anni, nella strada parallela che costeggia l'autostrada, nella zona di via Ugo La Malfa. Sono ancora tanti i punti oscuri della vicenda. Sul corpo sono stati eseguiti anche degli esami tossicologici e dei tessuti. Particolare attenzione è stata puntata sulla fascetta stretta al collo su cui ancora non si conoscono altri particolari.

Le indagini

A dispetto dell'inchiesta aperta formalmente per omicidio, che è servita soprattutto agli investigatori per poter far tutti gli accertamenti necessari, prende sempre più piede la pista del suicidio. In base alle prime indagini svolte dalla squadra mobile, coordinata dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni, dalle immagini delle telecamere che inquadrano perfettamente il tratto di strada in cui è stata ritrovata l'auto di Onorato nessun mezzo si avvicinerebbe e accosterebbe al suo Suv in orari compatibili con un ipotetico delitto. Resterebbe in piedi la possibilità che chi avrebbe eventualmente ucciso l'imprenditore fosse già in macchina con lui, ma allora avrebbe dovuto fuggire a piedi. Neanche di questo però ci sarebbe traccia nelle immagini riprese nella zona. I familiari, dal canto loro, hanno sempre escluso la possibilità che Onorato possa essersi tolto la vita.