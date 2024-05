Tutto pronto per le riprese del film con Angelo Duro, ciak e divieti di sosta tra il centro e Mondello

Tutto pronto a Palermo per le riprese di "Io sono la fine del mondo", film che vedrà protagonista il comico palermitano Angelo Duro diretto dal regista barese Gennaro Nunziante, già noto per le pellicole con Checco Zalone. Le scene saranno girate tra il centro storico, la zona della piscina comunale, Vergine Maria e Mondello.

E' quanto si evince da un'ordinanza dell'ufficio Traffico del Comune che regola la sosta e la viabilità per consentire i ciak. In via Salvatore Spinuzza, nella carreggiata nord del tratto compreso tra via Roma e via Valenti sarà istituito il divieto di sosta ambo i lati dalle 16 del 3 giugno alle 24 del 4 giugno; in piazzale Trattati di Roma, nel lato che costeggia la recinzione del parco avventura sarà in vigore il divieto di sosta ambo i lati dalle 16 del 6 giugno alle 24 del 7 giugno; in via Salesio Balsano, nel tratto compreso tra via Nicolò Turrisi e via Volturno lato destro del senso di marcia sarà vietato sostare ambo i lati dalle 16 del 7 giugno alle 24 dell'8 giugno; in via Vergine Maria, nel tratto compreso tra via il civico 1 (Nautica Kothon) e il civico 11 (altezza ingresso cimitero) non si potrà parcheggiare ambo i lati dalle 16 dell'11 giugno alle 24 del 12 giugno.

Dalle 6 del 12 giugno alle 22 del 13 giugno: in viale Principessa Giovanna, tratto compreso tra viale Regina Elena e viale delle Palme, divieto di sosta ambo i lati; in viale Principessa Mafalda, nel tratto compreso tra viale Regina Elena e viale delle Palme, istituzione del divieto di sosta ambo i lati; in viale Regina Elena, tratto compreso tra il Circolo Velico e viale Principessa Mafalda, divieto di sosta con rimozione coatta e chiusura al transito veicolare limitatamente al tempo delle riprese, della durata massima di 10 minuti.