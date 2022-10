"L'elisir di lunga vita? Farsi sempre i fatti propri": Noce in festa per i 100 anni di nonna Angela

Cento anni. Festa grande alla Noce ieri sera per nonna Angela. Attorno a lei, i suoi cari - sette figli, venti nipoti, ventinove pronipoti - e la grande famiglia della UilPensionati, a cui Angela Vuturo è iscritta da ben sei lustri: “Un esaltante e significativo record di longevità tra i nostri oltre 54 mila tesserati in Sicilia”, ha sottolineato il segretario regionale Claudio Barone porgendo alla splendida centenaria palermitana gli auguri di tutta l’organizzazione sindacale.

Casalinga, vedova di un dipendente dell’Amat, Angela Vuturo ha brindato con un bicchiere di spumante e “confessato” un segreto di lunga vita: “Farsi sempre i fatti propri!”. Quindi, la cucina: molto pesce, la pasta con le sarde e la parmigiana di melenzane che - dicono in coro figli e nipoti - prepara divinamente. Dolci, con moderazione. Ma a una fetta della “torta del secolo”, farcita con crema gialla e panna oltre a tantissima frutta, nonna Angela ieri non ha certo rinunciato.

All’indirizzo di nonna Angela, nella casa al quartiere della Noce, è giunta in queste ore anche una lettera di “buon compleanno” firmata dal segretario nazionale UilPensionati Carmelo Barbagallo: “Non ti nascondo - ha scritto l’ex segretario generale della Uil - che provo un’emozione mista ad ammirazione, soprattutto perché sei testimone di una parte di storia del nostro Paese che hai personalmente vissuto tra sacrifici, fatiche ma anche sicuramente soddisfazioni per dare una vita più dignitosa alla tua famiglia e a chi ti ha seguito. E' grazie a tanti contributi come il tuo, e non è retorica, che oggi si può vivere in modo sicuramente migliore a quello che hai conosciuto in passato”.