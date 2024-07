Anello ferroviario, nuovo cantiere in via Sicilia: scattano i divieti di sosta

Nuovo cantiere in via Sicilia per i lavori di realizzazione della fermata Libertà dell'anello ferroviario. L'ufficio Traffico e mobilità ordinaria del Comune ha emesso un'ordinanza che istituisce un divieto di sosta per consentire lo scarico dei materiali per gli impianti.

Il provvedimento sarà valido dal 16 al 20 luglio; dal 24 al 26 luglio; dal 29 luglio al primo agosto; dal 19 al 21 agosto 2024; dal 26 al 30 agosto 2024. Nell'immagine la planimetria allegata all'ordinanza che mostra il tratto di via Sicilia in cui sarà vietato parcheggiare. Alla ditta D'Agostino, che si occupa dei lavori viene dato il compito di regolare la circolazione veicolare nei giorni in cui il cantiere sarà attivo.

La fermata Libertà e l'anello ferroviario

Secondo le previsioni di Rfi, la fermata Libertà che si troverà all'angolo tra viale Lazio e via Sicilia, sarà la prima a entrare in servizio fra quelle di nuova realizzazione, probabilmente entro la fine di quest'anno. Procedono nel frattempo anche i lavori alle altre due fermate previste nel primo lotto di interventi per la chiusura dell'anello ferroviario: Politeama e Porto. Successivamente è previsto l'avvio del secondo lotto che collegherà Politeama e Notarbartolo attraverso la nuova stazione Turrisi Colonna. Ma per quest'ultima opera i cantieri devono ancora essere aperti.