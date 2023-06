Via Sicilia, lavori in corso per rimuovere il cantiere: dopo 8 anni si va verso la riapertura della strada

E' in corso di rimozione il cantiere dell'Anello ferroviario in via Sicilia. Un cantiere infinito: 8 anni di lavori che hanno messo in ginocchio cittadini e commercianti di un'intera zona. All'assessorato comunale ai Lavori pubblici non è ancora arrivata comunicazione ufficiale da parte di Rfi, ma la riapertura al traffico di via Sicilia dovrebbe essere questione di giorni.

Questo è ciò che filtra dall'amministrazione comunale. I consiglieri comunali Domenico Bonanno e Viviana Raja (Dc) già esultano: "Finalmente si chiude una brutta pagina di storia per Palermo, che certamente, non dovrà più ripetersi. In tal senso non mancherà l’impegno nostro e dell’amministrazione, perché in questa città i cantieri possano aprirsi, ma soprattutto chiudersi, in tempi certi e ragionevoli".

Non appena verrà dismesso il cantiere salterà anche la strettoia in via Lazio, dove quindi la carreggiata percorribile sarà più ampia. "Abbiamo già richiesto al settore Mobilità del Comune - dicono Bonanno e Raja - di attivarsi per togliere gli spartitraffico, così da permettere l'attraversamento dei veicoli provenienti da via Sicilia verso via Isonzo".