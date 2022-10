Anello ferroviario, c’è luce in fondo al tunnel iniziato 8 anni fa: "Pronto nel 2024"

A fine settembre l'abbattimento dell'ultimo pezzo della galleria Amari-Politeama, negli stessi giorni l'ordinanza del Comune che proroga la chiusura di piazza della Pace dove c'è il cantiere "Ucciardone" fino al 30 giugno 2024. Ed è proprio il primo semestre 2024 la data prevista per la messa in servizio della linea, secondo quanto indicato da Rfi. Saranno passati 10 anni da quando, nel 2014, iniziarono i lavori che hanno avuto vita tormentata soprattutto a causa delle vicissitudini della Tecnis, l'azienda alla quale in un primo momento era stato affidato l'appalto.

Dal 2014 a oggi

L'opera, per i quali sono stati investiti circa 150 milioni di euro, è stata commissionata dal Comune di Palermo e attuata da Rfi con la direzione tecnica di Italferr, entrambe società del polo Infrastrutture del Gruppo Fs. Dopo il fallimento della Tecnis, nell'estate del 2019 è subentrata la D'Agostino costruzioni generali quando le opere, secondo quanto affermato ai sindacati nel momento del passaggio di consegne, erano ferme al 20%. Poi, nonostante il Covid, è arrivata un'accelerata e oggi la chiusura del primo lotto Giachery-Politeama, che consentirà, dunque, di collegare la stazione Notarbartolo a piazza Castelnuovo, non sembra essere più un miraggio.

I lavori già completati

Due settimane fa, con le maestranze della D'Agostino, che hanno buttato giù il diaframma della galleria Amari-Poiliteama (nella foto sotto), secondo quanto riferito da Rfi, "è stato concluso lo scavo della nuova stazione Politeama, che si sviluppa su due livelli fino a una profondità di 16 metri dal piano stradale, e della galleria artificiale Crispi-Amari, per un’estesione complessiva in sotterraneo di circa 850 metri". Insomma, non si scaverà più nel tratto cittadino vicino a piazza Castelnuovo, in quella che negli ultimi anni era diventata un po' la trincea simbolo delle opere a rilento in città. "Sono state inoltre completate - aggiungono da Rfi - tutte le opere civili della nuova Fermata Libertà in viale Lazio".

Il cantiere tra via Sicilia e viale Lazio

Anche se proprio lì dove dovrebbe sorgere la fermata, pare essere tutto in stand-by con l'area di cantiere ancora transennata e materiali lasciati per strada. E' quanto si vede nella foto sotto scattata da Dario Mezzatesta, un residente, che a PalermoToday segnala "l'ennesimo stop dei lavori del cantiere dell'anello ferroviario tra via Sicilia e viale Lazio: una storia infinita da oltre 7 anni. I lavori sono fermi dallo scorso mese di luglio". Rfi sostiene che "per il completamento degli impianti e delle relative finiture, il progetto originario è stato adeguato alle recenti normative intervenute" e che "è in corso l’approvvigionamento dei materiali per l’avvio delle attività, programmate in parallelo alle altre lavorazioni che completeranno il tracciato fino a Giachery, secondo il cronoprogramma previsto per il primo lotto".

I lavori in corso

Adesso, spiegano ancora da Rfi, si sta operando nell'area portuale, dove sono in corso gli inteventi per completare lo scavo e le opere civili. In più, su tutto il tracciato Giachery-Politeama, compresa la fermata Libertà, si stanno realizzando tutti gli impianti tecnologici di linea, di stazioni e fermate, nonché le finiture dei locali. Rete ferroviaria italiana, inoltre, garantisce che "non è prevista l’apertura di ulteriori cantieri che abbiano impatto sulla viabilità oltre a quelli già in essere, a eccezione di una porzione del parcheggio della fermata Giachery, che sarà utilizzata per la realizzazione di un accesso di emergenza per i vigili del fuoco, ma che non comporta alcuna occupazione stradale".

Il cantiere di piazza della Pace

Un cantiere, come certificato dall'ordinanza comunale dello scorso 22 settembre, rimarrà inoltre quello di piazza della Pace, davanti alla chiesa di Santa Lucia. Lì si trova il campo base della D'Agostino (nella foto sopra) con mensa e uffici dell'impresa. Rfi spiega però che, a parte, lo spazio di piazza della Pace, attualmente occupato "non vi saranno, chiusure stradali in tale area" e che gli scavi presenti al momento in zona "sono operati per il cantiere Amap del nuovo collettore fognario della Cala". E a tal proposito aggiunge che "non vi sono interferenze note con la falda di Borgo Vecchio in quanto il cantiere opera a centinaia di metri, e come accennato, sulla zona è in corso la risistemazione fognaria a cura di Amap". Insomma, l'azienda partecipata di Ferrovie dello Stato esclude ogni responsabilità riguardo ai periodici allagamenti di acqua e liquami che si verificano a Borgo Vecchio. Un problema spesso segnalato dai residenti e da loro addebitato proprio ad alcune manovre maldestre eseguite durante i lavori per l'anello ferroviario.

Quando finiranno i lavori

Rfi è certa che l'incognità falda non sarà un ostacolo verso il completamento dell'infrastruttura che darà ulteriore respiro alla mobilità in città. "Il termine di ultimazione delle opere - concludono da Rete ferroviaria italiana - è fissato intorno alla metà del 2023 per le attività di competenza dell'appaltatore, a cui poi seguiranno le attività di verifica e collaudi degli enti preposti alla messa in servizio della linea, prevista entro il primo semestre del 2024". Il tempo dirà se il cronoprogramma sarà rispettato.