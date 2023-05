Anello ferroviario, D'Anca e Danese (Filca Cisl): "Ora si faccia in fretta per completare altre opere"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Accogliamo con soddisfazione la notizia del via libera della Regione alla chiusura dell’anello ferroviario a Palermo che consentirà a Rfi di indire la gara per l’ultimo tratto del percorso, quello tra le stazioni Politeama e Notarbartolo, ma riteniamo che si provveda al più presto a completare le tante opere i cui cantieri sono aperti da anni e di cui si attende la realizzazione".

Lo dicono, in una nota congiunta, il segretario regionale della Filca Cisl, Paolo D'Anca e il segretario della Filca Cisl Palermo Trapani, Francesco Danese, che aggiungono: "E' un importante passo in avanti per lo sviluppo economico e produttivo di un'intera città che si realizza grazie alle risorse del Pnrr e ci auguriamo adesso che ognuno faccia la sua parte per accelerare le procedure e gli adempimenti necessari per far decollare i progetti finanziati con i fondi del Pnrr perché solo così sarà possibile creare prospettive occupazionali e soprattutto mettere in moto un settore come quello edile che ha bisogno di essere rilanciato".

"Auspichiamo altresì - sottolineano D'Anca e Danese - che si intervenga al più presto anche sul fronte delle politiche abitative, della viabilità, dell'edilizia scolastica, della manutenzione e della conversione per l'abbattimento delle emissioni del patrimonio pubblico. E soprattutto che ci sia un colpo di reni per quanto riguarda i lavori per il ponte Corleone, opera strategica per la viabilita di Palermo, sulla quale fino oggi abbiamo solo riscontrato un susseguirsi di proclami e di false promosse rispetto all'avvio dei lavori. La politica deve battere un colpo perché i palermitani non meritano di essere abbandonati e presi continuamente in giro da una politica parolaia e sorda alle esigenze dei cittadini".