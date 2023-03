Chiusura anello ferroviario, progetto in Consiglio: ma sulla delibera incombe il commissario della Regione

Approda in Consiglio comunale la delibera che prevede l'autorizzazione del progetto riguardante la chiusura dell'anello ferroviario, con la realizzazione della tratta Politeama-Notarbartolo.

Sala delle Lapidi dovrà pronunciarsi sulla variante al Piano regolatore, necessaria per completare il tracciato attraverso un nuovo percorso (dalla stazione Politeama verso l’esistente stazione Notarbartolo), che si snoda sotto le vie Paternostro, Brunetto Latini e Malaspina (con la fermata "Turrisi Colonna" in prossimità di quest'ultima).

Sulla proposta di variante urbanistica incombe l'ombra di un commissario ad acta già nominato dalla Regione. Essendo l'opera di interesse sovracomunale, il Consiglio è tenuto a deliberare entro 45 giorni dalla presentazione del progetto. Per non far scattare il commissariamento, previsto domani, il presidente del Consiglio Giulio Tantillo ha calendarizzato la delibera. "Nient'altro che un atto dovuto", spiega Tantillo, fiducioso che l'approvazione avverrà "senza lungaggini procedurali".

L'anello ferroviario, finanziato con 100 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione (Fsc) 2014-2020, prevede due fasi di lavori: la prima - oggi in corso di realizzazione - consiste nel prolungare fino al Politeama, il ramo esistente e in esercizio a singolo binario (ove ricadono anche le fermate Imperatore Federico e Fiera”) fra la stazione Notarbartolo e la fermata Giachery, servendo la zona del porto con una fermata intermedia (Porto) e la nuova fermata Libertà. La seconda fase funzionale, oggetto della variante che arriverà domani in Consiglio, prevede l'effettiva chiusura dell'anello ferroviario dalla stazione Politeama alla stazione Notarbartolo.