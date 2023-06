In un anno zero assenze, il "record" del ragazzino che non è mai mancato da scuola: sempre presente

Andrea ha frequentato il primo anno del liceo linguistico Ninni Cassarà. Una stagione appena andata in archivio. Con un record sicuramente non banale. Durante quest’anno scolastico ha conquistato un piccolo primato per nulla facile da eguagliare: non si è mai assentato dalle lezioni. Le sue assenze sono pari a zero. Un ragazzino stakanovista, insomma e fortunatamente non si è mai ammalato né è mai uscito in anticipo dall’aula.

Evidentemente gli piace imparare e stare coi suoi compagni ogni giorno. Di questo il papà - che ci ha allegato lo screenshot dell'applicazione didUp famiglia che certifica il numero zero nella casella delle assenze - è molto orgoglioso. "Andrea ha profuso un grande impegno per ottenere questo risultato", ha detto.