Anci Sicilia, Lionti (Uil): "Buon lavoro al nuovo presidente Amenta e al consiglio regionale"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dalla Uil Sicilia, guidata da Luisella Lionti, gli auguri di buon lavoro a Paolo Amenta, presidente dell’Anci Sicilia, e al consiglio regionale, eletti oggi a Palermo. “Questo sindacato, da sempre aperto al dialogo, è pronto a continuare il confronto con i Comuni siciliani sempre nell’interesse dei lavoratori e dei cittadini. Sono tante le emergenze ed è necessario lavorare insieme per dare risposte e trovare soluzioni immediate partendo dal potenziamento delle piante organiche necessarie per i progetti relativi al Pnrr e per i servizi agli anziani”, conclude Lionti.