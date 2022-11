Allarme analfabeti in Sicilia, per l'Ocse sono 300 mila: "Il 50% dei giovani inattivo e senza speranza"

In Sicilia ci sono 300 mila analfabeti. E il 50% dei giovani siciliani risulta inattivo, ma quel che è peggio senza speranza. E' quanto emerge dall'ultimo report Ocse di ottobre.

Il segretario della Flc Cgil Palermo, Fabio Cirino, definisce "allarmanti" questi dati e aggiunge: "C'è un elevatissimo tasso di abbandono scolastico che genera l'alfabetismo senza titolo. Il dramma della mancanza di speranza nel futuro che affligge le giovani generazioni, con oltre due milioni e mezzo di giovani inattivi, di cui due milioni che addirittura nemmeno cercano un lavoro, dovrebbero unire le forze del Paese nella ricerca di risorse, idee e soluzioni per il bene comune. Invece assistiamo a un rinnovato dibattito sul regionalismo e sull'autonomia differenziata. che ci lascia sgomenti per l'approccio divisivo al problema da parte di una classe politica che non ha mai voluto affrontare il problema in toto e soprattutto non ha mai saputo e voluto trovare risorse e soluzioni per tutti”.

La ricetta, spiega il segretario Flc Cgil Palermo, non può essere il regionalismo e l'autonomia differenziata che taglia fondi al Sud. "Occorrono più investimenti nel complesso per la scuola della Costituzione. Siamo stanchi - prosegue Cirino - di veder certificati sempre gli stessi dati negativi per il Meridione d'Italia. Nessuno certifica il fallimento della politica di tutti i colori su questi temi. Il continuo cambio di governi e di ministri dell'Istruzione, maggiore perfino dei cambi di allenatori nelle squadre di calcio di bassa classifica, impedisce una visione di insieme e una seria programmazione. Si agisce su parti del problema senza affrontare il tutto".

"Diciamo con chiarezza - insiste Cirino - no alla regionalizzazione di pilastri costituzionali come istruzione e sanità e soprattutto invitiamo tutti, costruttivamente, a un attivismo civico su questi e altri temi".