Anagrafe, Movimento cristiani lavoratori al fianco del Comune per velocizzare le pratiche dei migranti

Parte il progetto del Comune per velocizzare le pratiche degli immigrati. Il Movimento cristiani lavoratori (Mcl) ha risposto al bando comunale rivolto agli enti de terzo settore, mettendo a disposizione (a titolo gratuito) degli uffici dell'Anagrafe di viale Lazio un mediatore linguistico.

Nei mesi scorsi l'amministrazione aveva chiesto il supporto di enti e associazioni del terzo settore, ma solo in due hanno risposto al bando. "L'Mcl ha aderito subito alla richiesta - dichiara il presidente provinciale Giuseppe Gennuso - e dopo aver formato i suoi collaboratori li ha messi a dispozione della pubblica amministrazione per venire incontro agli immigrati comunitari ed extracomunitari che richiedono i certificati. Una vera e propria boccata di ossigeno e di supporto concreto per lo sportello dedicato che così potrà rilasciare la documentazione in tempi più rapidi, evitando code e disagi per questi cittadini".