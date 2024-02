Comune, lo scorso anno rilasciate oltre 87 mila carte d'identità elettroniche: "Quasi 10 mila in più rispetto al 2022"

Nel 2023 il Comune ha rilasciato 87.340 le carte d'identità elettroniche, con un incremento di quasi 10 mila tessere prodotte rispetto al 2022 (78.167). Dai dati, diffusi dall'amministrazione comunale, emerge anche un abbattimento dei tempi di attesa per l'utenza. " Nella maggior parte delle postazioni decentrate - dice Dario Falzone, assessore all'Anagrafe e al Decentramento - non si va oltre le quattro settimane".

Nelle postazioni decentrate si è registrato l'incremento più s sensibile: 72.917 Cie nel 2023 contro le 60.730 del 2022. “Nonostante le difficoltà presenti da anni negli uffici dell'Anagrafe - sottolinea l'assessore - nell'ultimo anno e mezzo siamo riusciti a invertire il trend grazie al grande sforzo del personale, che ringrazio, ea una serie di misure adottate dall'amministrazione Lagalla che hanno decisamente abbattuto le attese dell'utenza. Da più di un anno abbiamo messo a disposizione dei cittadini un sistema misto che prevede la prenotazione dell'appuntamento per il rilascio della carta d'identità e un giorno di apertura libero a settimana in alcune postazioni che, però, è doveroso ricordare, è dedicato solo a determinati casi urgenti. Questo ha permesso di ridurre le attese dai 5-6 mesi all'attuale media di 5-6 settimane per ricevere una carta d'identità" .

Su questo servizio l'impegno dell'amministrazione prosegue: "Alla fine del 2022 è stata aperta la postazione di via Fileti e da alcuni giorni sono attivi gli uffici di via La Colla, nella terza circoscrizione. Questo significa che, ad oggi, nessuna circoscrizione è rimasta scoperta dal servizio di rilascio delle Cie", conclude l'assessore.