Anagrafe chiusa al pubblico e aperta per un impiegato, i residenti: "Grave che l'assessore non ascolti"

"Riattivare immediatamente i servizi per il rilascio della Cie, carta d'identità elettronica, nella postazione anagrafica Capinere a Falsomiele". E' la richiesta di Carmelo Di Fatta e Maurizio Marrella, promotori della petizione con 1.441 firmatari per la riapertura al pubblico dello stesso ufficio, che si trova in via Girolamo Scaccia.

Di Fatta e Marrella, rispondono anche all'assessore Dario Falzone che ha definito "in condizioni non idonee per l'erogazione di servizi" la sede di via Scaccia. "La postazione - si legge in una nota - non presenta profili di inagibilità ma necessita soltanto di piccoli lavori di manutenzione che non ne pregiudicano la funzionalità. Appare gravissimo che l'assessore non dia il giusto peso alla notizia che i locali della delegazione siano stati chiusi al pubblico immotivatamente per 5 anni e che non ritenga di restituire dignità e centralità a un territorio per troppo tempo trascurato trasferendo, di fatto, l’ufficio in una zona posta geograficamente ai margini della circoscrizione".

Secondo i promotori della petizione inoltre "se fosse vero che il Consiglio di circoscrizione abbia richiesto di decentrare il servizio in via La Colla, nonostante la piena funzionalità della postazione Capinere, ciò significherebbe che le decisioni politiche spesso non coincidono con i bisogni della collettività e con la volontà popolare". E aggiungono: "Duole, inoltre, evidenziare che il processo di trasferimento delle dotazioni tecnologiche e di personale dalla postazione Capinere a via La Colla ha subito un'accelerazione dopo la presentazione pubblica della petizione".

Nella nota si legge ancora: "In riferimento all’affermazione che i cittadini 'dovranno farsene una ragione' siamo costretti a rispondere che ci spiace per l'assessore ma l’ingiustizia subita è troppo grande per essere liquidata così superficialmente da una carica pubblica, che pur non essendo elettiva, deve rispondere del suo operato ai cittadini e ascoltarne le loro istanze. Di conseguenza, non avendo nulla per cui compiacersi perché per anni costretti a migrare verso altri uffici e scoprendo che la postazione di riferimento nonostante fosse nel pieno delle proprie funzioni di fatto ci veniva negata, ribadiamo la ferma volontà di difendere i nostri diritti chiedendo a gran voce di essere ascoltati".