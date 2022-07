VIDEO | Caos Anagrafe, il calvario per un certificato e le discriminazioni agli stranieri: "Italiani, scusate..."

Immigrati in balìa degli uscieri all'ufficio di viale Lazio, epicentro dei disservizi e di una gestione dell'utenza che lascia a desiderare: dal sistema online che non sempre consente le prenotazioni alle lunghe attese per un appuntamento. A rilento anche le pratiche: "Da marzo non riesco a fare un semplice cambio di residenza"