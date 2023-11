Anagrafe, a Carini da gennaio stop ai diritti di segreteria per i certificati e ai contanti

Continua il processo di semplificazione amministrativa del Comune di Carini. Dal primo gennaio soppressi i diritti di segreteria (corrispettivo che viene versato all'ente per un servizio svolto nei confronti di un singolo cittadino), di 26 e 52 centesimi, e i diritti di rimborso stampati per il rilascio di certificati anagrafici di qualunque natura, dichiarazione sostitutiva di notorietà, autenticazione di firme in carta semplice o in carta resa legale. Eliminato inoltre totalmente il contante nelle transizioni di competenza degli uffici dei servizi demografici.

La Giunta inoltre ha affidato al capo ripartizione I il compito di portare avanti il processo di digitalizzazione dell'ente promuovendo la conoscenza di strumenti come lo Spid, Cie, certificati digitali e di implementare i pagamenti con moneta elettronica e con sistema PagoPa.

"Per cercare di portare avanti il processo di digitalizzazione dell'ente - commenta il sindaco Giovì Monteleone - il Comune sta ospitando all'interno del proprio territorio anche dei corsi di comunicazione digitale, gratuiti e aperti a tutti gli anziani, realizzati dall'associazione Dazeroacento, durante i quali i partecipanti impareranno anche come si usano la Cie e altri strumenti il cui scopo è semplificare, snellire i processi evitando i contanti e l'uso della carta. Inoltre da due settimane - conclude il primo cittadino - gli utenti che chiedono l'emissione di certificati anagrafici in bollo possono pagare l'imposta online, direttamente allo sportello, venendo così agevolati".